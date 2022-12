Vicky Dávila dice que Avianca la estafó y expuso a la aerolínea en redes sociales

Múltiples son las quejas y críticas que se dan en redes sociales por cuenta de incidentes ocurridos con todo tipo de aerolíneas a nivel nacional y esta vez la denunciante fue la reconocida periodista Vicky Dávila, que argumentó que la aerolínea la estafó.

La reconocida comunicadora y directora editorial de Revista Semana denunció por medio de redes sociales que esta aerolínea habría vendido las sillas que ya había comprado sin justificación alguna. Al parecer, la excusa que habrían brindado la aerolínea al respecto es que simplemente las sillas fueron ocupadas por otras personas.

La mujer contó que a parte de que ocuparon las sillas que ella ya tenía compradas, le tocó pagar más para poder finalmente viajar en el vuelo en el que había comprado sus pasajes. En su cuenta de Twitter contó el hecho en un trino, exponiendo a la aerolínea y acotando que le tocó viajar y someterse a pagar más dinero injustificadamente.

Adicionalmente, la periodista también solicitó a la Superintentendencia de Transporte que revise este caso particular, además de preguntar por medio del mismo trino si a sus seguidores también los ha estado esta misma aerolínea.

“#LaEstafaDeAvianca compré unos tiquetes. Al abordar me cambiaron las sillas por las que me cobraron más y me dieron otras atrás. Solo dicen que las ocuparon otros. Hay que viajar y someterse. Cuándo irán a sancionar a estos abusivos @sicsuper ¿a ud lo ha estafado @Avianca?”, fue lo que escribió en sus redes sociales Dávila.

Avianca contestó a su reclamación

La aerolínea también contestó por medio de redes sociales a la periodista y comentó que lo que sucedió fue un cambio de avión. Además, señaló que el dinero quedó dispuesto para que lo pueda utilizar en otro viaje.

“Vicky, el vuelo tuvo un cambio de avión, lo que hizo que los asientos fueran modificados. Sabemos que nuestro equipo del Aeropuerto te informó que el pago que hiciste queda disponible para que lo uses en un próximo vuelo. Discúlpanos, sentimos tu experiencia”, respondió al trino Avianca.

Varias han sido las denuncias públicas de personajes reconocidos en Colombia que alegan una mala atención e incumplimiento por parte de esta aerolínea por varios vuelos cancelados, retrasados y sobrevendidos. Uno de los afectados hace varias semanas también fue el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien no pudo llegar a tiempo a un evento que tenía en Manizales.