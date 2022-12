“Obligan a seguir comprando”: Vicky Dávila contestó a Avianca tras denuncia de un vuelo

La periodista Vicky Dávila denunció la incomodidad que vivió en un vuelo de la aerolínea Avianca pues tuvo que pagar más por un asiento diferente al que había comprado cuando iba a abordar el vuelo. Tras la denuncia, en redes sociales no paran las críticas por lo sucedido y muchos usuarios aprovecharon para contar sus experiencias.

La periodista y editora de Revista Semana contó que por un cambio de avión la hicieron comprar un asiento diferente al que había comprado y tuvo que dar más dinero para poder viajar. A pesar de que Avianca contestó la queja de Dávila, lo que no gustó realmente fue que la aerolínea la sujetó a seguir comprando allí, pues si bien le respondieron parcialmente por el dinero de más que entregó, solo es redimible con esta empresa.

La aerolínea explicó que la incomodidad se dio debido a un cambio de avión y que el dinero que pagó de más quedaba disponible para que pudiera redimirlo en otros viajes con esta compañía. Dávila se mostró molesta a esta respuesta puesto que la obligan a seguir comprando allí.

“#LaEstafaDeAvianca si ud paga un precio adicional para irse en un puesto y Avianca cambia su silla y lo ubica en una más económica, por qué le dicen, “el dinero que pagó queda para su próximo vuelo”. Deberían devolverle de una el dinero. Pero no, lo obligan a seguir comprando”, contestó a la aerolínea una vez le respondieron su queja y pidieron disculpas por lo sucedido.

De igual forma, varios usuarios en redes sociales se manifestaron molestos por los atropellos de aerolíneas con sus pasajeros. “Las superintendencias deben colocar lineamientos claros para los servicios de vuelos, devolución inmediata cuando un usuario es vulnerado, que la penalización solamente se aplique cuando la silla del vuelo quede vacía y no cuando la revenden, etc.”, dijo un usuario.

Por otro lado, otro internauta contó que envió un derecho de petición por el daño de su maleta y la respuesta no fue satisfactoria. “Donde le envío la respuesta de @Avianca al daño de mi maleta, puse un derecho de petición @Avianca con copia a la @Supertransporte”, contó el hombre.

“No fue así en mi caso. Publicaré la carta donde me dicen que no hay compensación alguna ya que por cambio de avión no se puede hacer nada. Se quedaron con el dinero”, también contó otra usuaria como respuesta a la periodista. Otro hombre también aprovechó para contar que le sucedió lo mismo y que a pesar de que abrieron una solicitud no ha obtenido respuesta. “Me ocurrió exactamente igual. Incluso puse la queja y me dieron número de radicado. He preguntado en que va mi caso y nada de respuesta”, escribió.