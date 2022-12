Aprovechándose que dormía, hombre tocó a bióloga sin su consentimiento: ella grabó todo

La bióloga, Camila Bastidas, denunció a través de su cuenta en Twitter, cómo fue acosada sexualmente en un bus intermunicipal de Cootranar, que cubría la ruta Cali-Ipiales.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió este lunes en la madrugada, mientras durante el trayecto, el pasajero que estaba sentado a su lado, se aprovechó que ella estaba dormida para tocarla sin su consentimiento.

“Yo sentí como un hormigueo en mi entrepierna, me desperté y noté que el señor se movió. Me di cuenta que me había arropado con su cobija y se me hizo extraño, porque yo tenía mi propia cobija”.

Cuenta que en ese momento, decidió esperar para ver si en efecto había sido él o solo “un reflejo mío de lo dormida que estaba”. Sin embargo, “el señor volvió a poner su mano en mis piernas y, en el momento que estaba llegando a mi entrepierna, le agarré la mano y alcé la voz”.

Es allí, cuando Camila se asustó y empezó a grabar con su celular, mientras se defendía insultándolo.

A pesar de sus reclamos envueltos en llanto ante el miedo, dice que solo los conductores la ayudaron. “Me dijeron que no podían parar porque acababan de asaltar a otro bus, pero me dijeron que me hiciera adelante”.

Fue cuando estaban llegando a Pasto, que el conductor le dijo que iba a llamar a la empresa, para que desde la terminal llamaran a la Policía.

Y así fue. En esta ciudad, agentes llegaron para atender el caso donde requirieron al hombre para pedirle sus datos, mientras este se justificaba y giraba la conversación en que supuestamente ella lo había golpeado. “Los policías rectificaron que no lo hice, y dijeron que yo simplemente estaba intentando grabarle el rostro”.

De esta manera, Camila cuenta que tras su petición a los patrulleros de que lo bajaran del bus “pues no me sentía segura viajando con él hacia la misma ciudad”, fue atendida y el señalado agresor sexual no siguió en el mismo trayecto.

Finalmente, las autoridades le brindaron los datos y ella interpuso la respectiva denuncia. “Probablemente con el tipo no vaya a pasar nada (no le tengo mucha fe al sistema del país). Nunca se queden calladas, ninguna agresión es mínima cuando vulneran nuestra dignidad”.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía