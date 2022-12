A joven lo engañaron con falso trabajo y hasta le robaron el ‘estrén’ de Navidad

Se acercan cada vez más las dos fechas más emblemáticas del mes de diciembre y en el afán de conseguir dinero, los delincuentes se alborotan y provocan estragos con los ahorros y los esfuerzos de muchas personas que ganan su dinero para Navidad, como en el caso de un inocente joven de Bogotá.

Engañado y robado, terminó este joven que actualmente vive en la localidad de Usme, al sur de la ciudad de Bogotá. Con la ilusión de trabajar y ganar un dinero extra para sus gastos navideños, fue engañado y hasta le robaron la ropa que iba a estrenar el 24 de diciembre.

El joven narró que se arregló con la ilusión de conseguir mejores condiciones laborales a cambio de unirse a una empresa de transporte muy exitosa, pero en realidad lo citaron para robarlo y hasta dejarlo abandonado en pleno centro de tolerancia de la capital.

En la calle 6 con Caracas, este joven terminó abandonado tras haber pactado verse en el centro de la ciudad para comprar su nuevo uniforme con el objetivo de trabajar en la empresa Velotax como ayudante y ganarse un muy buen salario quincenal.

“Llegó un man diciendo que era de Velotax y que trabajaba en la empresa y que era una empresa muy buena. Prometió $1.500.000 la quincena y que él supuestamente me iba a dar una ancheta y prestar plata para que no pasara limpio este diciembre. Tenía que ser ayudante de una flota, en el apartamento me dice que lleve ropa nueva, el celular y una cobija. Apenas bajamos me quito la maleta, el celular lo apagó y me quitó el reloj”, contó.

Dentro de las cosas que se llevó este hombre desadaptado está su celular, una chaqueta de un hermano, una cobija y hasta ropa nueva que compró ese día con la liquidación del anterior trabajo en una panadería para estrenar en Navidad. Ante este nuevo caso, el joven pidió discreción y a las autoridades que estén alertas con este sujeto, que al parecer estaría buscando engañar a diferentes personas en la localidad de Usme.