“Me duele que duden de que soy una persona preparada”: Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol

Este miércoles, 7 de diciembre, la periodista de Noticias Caracol Erika Zapata, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Se refirió a los comentarios que hacen sobre su forma de presentar las noticias, pero eso sí, dejó claro qué es lo que más le duele

“Respeto que haya personas que no gusten de mi estilo narrativo y eso está bien. Lo que sí me duele es que duden de que soy una persona preparada. El 80 % de mi vida lo he pasado en universidades. Quise apostarle a un periodismo traducido al lenguaje de la gente. Fin”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Las reacciones al mensaje de Erika Zapata

De inmediato, sus seguidores le escribieron mensajes en los que destacaron su trabajo y lo que ha logrado demostrar como profesional frente al lente de uno de los canales privados más importantes del país.

“A mí me encanta. Un fuerte abrazo y sigue así que haz logrado llegar lejos pero aún te falta mas cosas grandes por sucederte”, “Colega, usted le habla a nuevas audiencias con nuevas narrativas y significados. Aquellos que solo leen en televisión y radio les quedan pocos días”, “Eres una excelente persona y periodista... todo nuestro respeto y admiración” y “Es un estilo propio y original pero creo que debe tener cuidado para evitar que se vuelva una parodia o caricatura”.

“Y eso es lo que hace falta en el 90% de los ámbitos del país, palabras simples y claras para que todos, SIN EXCEPCIÓN, entiendan como funcionan las cosas. Medio noticiero hablando de cosas que la mayoría de personas no entienden y por eso no toman su debida relevancia. SIGUE ASÍ” y “Eres genuina y quieres plasmar tal como eres en tu profesión, continúa asi y no le pongas cuidado a nadie, Lo de que " se caiga todo menos la llamada” fue una nota, es tu estilo, quien te contrató no le ve problema entonces pa” Lante”.