“Más caída que Neymar”: siguen las críticas a Nequi por fallas constantes en los últimos días

La compañía Nequi sigue siendo objeto de críticas luego de las constantes caídas que se han reportado por medio de redes sociales, pues usuarios no han podido hacer transacciones con normalidad. La aplicación ha reportado constantes caídas y a pesar de que argumentaron que su servicio presentaría intermitencias, las esperanzas de que sea mejorado se desdibujaron nuevamente con un mensaje de la compañía.

Cabe mencionar que la compañía ha reportado a sus usuarios en redes sociales las notificaciones al respecto de su caída que ya completa varios días y que tiene con desespero a muchos usuarios y comerciantes que utilizan sus servicios para sus transacciones a diario.

Este miércoles 7 de diciembre Nequi volvió a comunicar que desde la madrugada vienen reportando nuevas fallas generales que impiden el completo funcionamiento de la aplicación. “Desde las 12 de la madrugada estamos revisando una falla en nuestra app. Tan pronto lo resolvamos, podrás entrar a Nequi y mover tu plata con normalidad. Quédate pendiente de nuestras redes oficiales, estaremos contando avances. Por ahora la Tarjeta Nequi funciona al 100%”, comunicaron por medio de sus redes sociales oficiales.

Usuarios en redes sociales aprovecharon la nueva falla para criticar y ‘lapidar’ en redes sociales a la compañía, que había comunicado que sus servicios estarían con intermitencia hasta este miércoles 7 de diciembre, específicamente los retiros y transacciones en corresponsales bancarios. Ahora, usuarios esperan que este jueves 8 de diciembre finalmente se restablezcan los servicios, pues las transacciones con su aliado Bancolombia también están frenadas.

Las quejas no se han detenido y usuarios en redes sociales ya buscan alternativas para dejar de utilizar esta aplicación y además la comparan con el futbolista brasileño Neymar, pues está más caída que él en los partidos en los que juega. “Desde la 1 am estoy tratando de enviar un dinero a mi hijo que lo necesita con urgencia... Nequi sin duda no es la ayuda ideal, lleva mucho tiempo en el piso. Asiste mas caída que Neymar Jr”, comentó un usuario sobre esta falla.

“Toca ir buscando en donde tener la plata porque con @Nequi siempre es una lotería. Que pereza una aplicación tan inestable…”, también comentó otra usuaria. “7 horas después aun no sirve. Cada día están peor. Con tantos clientes y dinero que manejan en su plataforma, no se justifica tan mal servicio”, se quejó también otra usuaria.

La aplicación ha estado constantemente informando sobre sus fallos y ha comunicado que pronto se restablecerán los servicios tras el trabajo técnico que están realizando para poder lograrlo pronto.