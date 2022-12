UniValle se pronuncia por caso de abuso sexual de profesor y jefe de uno de sus departamentos

Tras el caso del presunto abuso sexual cometido por un profesor de la Universidad del Valle a una reconocida investigadora de la Universidad Nacional de Bogotá, la institución universitaria se manifestó. La denuncia fue expuesta por Salomé Burbano Delgadillo, quien había viajado a Cali invitada a un evento por ser autora sobre un libro de educación pública.

Por medio de las redes sociales, la investigadora publicó su denuncia pública y contó los dolorosos momentos que tuvo que vivir en la capital del departamento del Valle del Cauca. “Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle - @UnivalleCol”, escribió en un trino y agregó: “Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresión sexual”.

La mujer contó en un video que después del evento fueron a otro sitio a cenar y celebrar junto otros coautores y el profesor, que había sido el organizador del evento. Pero después de unos tragos ella perdió la memoria y la recuperó al día siguiente, cuando se vio desnuda en una habitación desconocida.

“Después de unos tragos perdí completamente mi memoria. Al día siguiente amanecí en un cuarto totalmente desconocido para mí, estaba sin mi ropa, únicamente con mis pantis. Me sentía mal, desconcertada, tenía miedo y físicamente mi cuerpo no respondía muy bien. Intenté buscar mi celular por todos lados, pero no lo tenía conmigo. Encontré mi vestido y me lo puse, luego entró mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe en dónde estaba”,

También le puede interesar: (Video) Joven denunció que fue abusada sexualmente por un directivo y profesor de la Universidad del Valle

UniValle se pronunció por denuncia de abuso sexual

La institución a la que pertenece Pérez se pronunció por medio de un comunicado y señaló que el profesor además es jefe del Departamento de Administración y Organizaciones de la Universidad. “Ya hemos remitido los videos y solicitado que al oficina de control disciplinario único de nuestra universidad formalice de manera inmediata una investigación disciplinaria contra el profesor Pérez Bonfante, tomando como referencias las citadas denuncias”, añade el comunicado de la institución.

De igual forma, la universidad recalcó que ha mantenido una política de cero tolerancia frente a estos casos y que la investigación avanzará de acuerdo a los protocolos establecidos. “Estaremos muy atentos desde la dirección universitaria para que este proceso disciplinario avance con toda la celeridad necesaria”, concluyó su pronunciamiento la institución.