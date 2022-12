Mujer arremete contra los que celebran la Alborada y los señala de “sin cerebro y de gamines”

A través de las redes sociales se conoció un video en el que una mujer arremete en contra de quienes insisten en mantener una tradición como la Alborada en Medellín, que se celebra cada 1 de diciembre a las 12 de la noche y que tienen orígenes traquetos. La quema de pólvora afecta a los animales, los niños y a la comunidad en general.

“Qué ordinaria es Medellín en estas temporadas y más con la Alborada, que simplemente es una tradición estúpida que se lo ocurrió a gente sin cerebro, dizque una tradición de pólvora para recibir diciembre. Eso solamente se ve en Medellín”, dice en la primera parte.

Luego, asegura que “esta es una tradición de gente sin cerebro. Si supieran cuánto daño hacen esos voladores, esos fuegos artificiales, a los animales, a los niños, a las personas y si supieran lo ridículos que se ven cuando dicen: ‘qué chimba Medellín con esos fuegos artificiales’. A mí me da pena ajena. No todas las paisas somos así”.

Después fue más crítica y dijo: “para mí es gente gamina, gente sin cerebro, gente como falta de clase, de culturizarse. ¿Qué es un tirar un volador? quemar la plata, quemar una persona, quemar un niño y lo peor de todo, asustar a los animales”.

Críticas a la quema de pólvora en La Alborada

Usuarios de internet reaccionaron a las críticas a la realización de La Alborada y muchos coinciden con la postura de la mujer.

“Hoy estando en una veterinaria con mi perro me tocó ver llegar a un dueño con su mascota con ataques, al final el diagnóstico son tan graves los ataques qué es mejor no hacerlo sufrir, se debe realizar eutanasia, me dolió ver a sus dueños llorando por su mascota, qué daño hacemos” y “Tiene toda la razón. Esa práctica es literalmente quemar la plata. Eso es una herencia de los traquetos y se arraigó. Lastima que en vez de disminuir cada año aumenta más”,

“Mujer con todo respeto si no le gusta la temporada decembrina simplemente puedes pasarlo fuera de Medellín y nadie te va a molestar con pólvora y música y fiestas que representa la cultura paisa. Y listo te evitas esas incomodidades”.