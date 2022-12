Ella sería la mujer que fue encontrada muerta sobre una piedra en el río Sumapaz, Melgar

En la vereda El Salero, ubicada en el municipio de Melgar, Tolima, la comunidad realizó un llamado de alerta a las autoridades, al encontrar el cuerpo de una mujer sobre una piedra en el río Sumapaz, el pasado miércoles 30 de noviembre.

Unidades de la Defensa Civil, llegaron hasta el sitio y con maquinaria amarilla, sacaron el cadáver. “Nuestros voluntarios acudieron al sitio con el apoyo de maquinaria amarilla del sector, se ingresó a la parte del río donde estaba el cuerpo, se logró la extracción para entregarlo a personal de la Policía que hizo el levantamiento”, aseguró el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima.

Según testigos que observaron el cuerpo, le dijeron a Revista Semana, que la mujer tenía aproximadamente 30 años y era habitante de calle de la vereda.

Te puede interesar: Condenan a hombre que asfixió y asesinó con cable de celular a su pareja

Sin embargo, esta información será corroborada por Medicina Legal, quien también determinará sí se trató de un accidente por ahogamiento o, por el contrario, fue víctima de feminicidio.

Por ello, el mayor Vélez, aprovechó para recomendar a los visitantes, extremar las medidas de seguridad ante las lluvias y tomar precaución, si llegan a realizar actividades recreativas en ríos acaudalosos, como este. “Si se van a bañar no alejarse de la orilla o usar salvavidas o tener una cuerda con un neumático inflado, no ir solo, no ingerir bebidas alcohólicas y tener cuidado con los niños y personas de la tercera edad”.