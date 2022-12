“Nadie pare en la estación Meissen”: el llamado de conductor del SITP tras violento atraco en Bogotá

En la noche de este miércoles, en el paradero de Meissen, ubicado en la calle 60G Sur con carrera 17 Bis A, ocurrió un violento atraco que dejó como saldo una persona lesionada.

Seis ladrones se subieron a un bus del Sistema Integrado de Transporte-SITP, ubicado en este punto al sur de la ciudad, y con armas de fuego, robaron las pertenencias de los pasajeros que allí se encontraban.

Sin embargo, una de las víctimas trató de evitar que lo hurtaran y fue herido en su brazo con un disparo.

En un video grabado por el conductor, se evidencia el charco de sangre, mientras las demás personas hablan entre sí, angustiadas, respecto a los momentos de terror que vivieron.

“En el paradero de Meissen no se puede parar, se subieron como seis ratas, robaron a una señora, le pegaron un tiro a un usuario en el brazo. Para que nadie pase de noche”, señala el hombre en su video.

Asimismo, dice, que esta no es la primera vez que ocurre. Pues asegura que la misma banda a robado a otros cuatro compañeros. “Ya están acostumbrados. No paren ahí. No paren”.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y noviembre de este año, la Policía recepcionó 99.133 denuncias por hurtos. 451 casos menos que en el mismo periodo de 2021, cuando se conocieron 98.682 casos. Siendo septiembre, el mes de 2022 con mayor número de denuncias (14.507).