“Los casos de Covid -19 van en aumento y las personas aún no se vacunan”: Rolando Pajón desarrollador de vacuna de Moderna

En el marco del Congreso Internacional en Actualización de Vacunas que se realizó en Barranquilla, el científico Rolando Pajón, único latinoamericano involucrado en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 de Moderna y director médico para Latinoamérica de la misma compañía, dijo que el virus SARS-CoV-2 aún no se ha ido y que debemos autocuidarnos para protegernos a nosotros y a nuestro entorno. PUBLIMETRO habló con él sobre los avances en las vacunas y la nueva llegada de una vacuna contra el cáncer que está en segunda fase de desarrollo. Rolando Pajón es PhD en bioquímica y biología molecular de la Universidad de la Habana Cuba. Director médico para Latinoamérica de Moderna. Ejecutivo de ciencias clínicas y traslacionales con más de 27 años de experiencia en las áreas de vacunas, enfermedades infecciosas e inmunoterapia. Envió un mensaje a los jóvenes en Colombia que pese a las adversidades y la falta de oportunidades desean estudiar y dedicarse a las ciencias.

¿Sobre el aumento de casos en Colombia cuál es el mensaje para quienes piensan erróneamente que la pandemia ya se fue?

Los casos están aumentando precisamente porque las personas no han tomado el consejo de vacunarse con la dosis adicional que es necesaria para protegernos contra las variantes. Hace mucho tiempo que se vacunaron como base de su esquema primario y eso crea que el virus, que además es diferente, con una variante distinta, le da la oportunidad de generar más infecciones. Nuestro consejo en este momento es que se ponga la vacuna y la última dosis que necesita.

¿Cómo ve el panorama de la pandemia y cómo se está comportando a nivel mundial?

Los casos están aumentando no solamente en Latinoamérica sino en otros países como Estados Unidos, en Europa y estamos viendo una resistencia del virus incluso en China, donde estamos viendo un aumento significativo de los casos a pesar de su política de cero Covid-19. Realmente el virus está aquí. El virus no tiene intenciones de irse. La mejor arma que tenemos para combatir esta ola que viene es tomar la vacuna. Debemos trabajar muy fuerte con nuestros niños, con nuestros pediatras para concientizar sobre la necesidad de vacunar a edades tempranas y por supuesto llegar al objetivo de podernos vacunar una sola vez al año y es el momento de hacerlo. Vamos a estar en un momento muy interesante de la pandemia porque nosotros pensamos que llegaremos al punto de ponernos una sola vacuna al año y que su duración proteja al paciente en ese lapso de tiempo y en eso es lo que tenemos que trabajar.

¿Qué opina ahora que visita Barranquilla y Colombia y ve que ya la población no usa tapabocas? ¿Cuál es su recomendación?

Cada gobierno trabaja basado en los datos locales y en lo que es mejor para su localidad y país. Yo personalmente utilizo el tapaboca cada vez que puedo. Viajo mucho y estoy en muchas conferencias. Cada persona tiene que evaluar su riesgo también y desarrollar una estrategia de autocuidado. Si usted es una persona que tiene una condición respiratoria, el consejo que yo le daría, es que mejor utilice su tapaboca para minimizar su riesgo por sentido común. La mascarilla es solo un elemento dentro de un grupo de comportamientos que debemos tener, como lavarnos las manos, mantener la distancia y vacunarnos. El tapabocas es una de las herramientas que podemos usar. Si usted está en un entorno donde hay personas con comorbilidades como su papá, su mamá piense en el riesgo que representa para ellos y para poder estar más tiempo juntos.

¿En qué está trabajando hacia el futuro para el desarrollo de vacunas?

Tenemos muchas esperanzas y somos muy optimistas más allá del Covid y de la pandemia para 2023. La compañía nuestra le apuesta a estudios para desarrollo del ARN mensajero (ARNm). Estamos en fase tres contra la influenza y otras enfermedades respiratorias. Estamos muy optimistas para poder salir el próximo año con un desarrollo de una vacuna, que con un solo pinchazo, usted se proteja contra las variantes de Covid-19 que estén circulando y contra las cepas de las vías respiratorias. Nosotros pensamos que sería una plataforma ideal para traerla al mercado lo antes posible. Tenemos otros desarrollos que van más allá de las vacunas. Para empezar tenemos unas vacunas contra el cáncer, que hemos estado de conjunto con otra compañía y antes que se acabe el año nosotros esperamos poder publicar resultados en esta vacuna personalizada del cáncer y tenemos un portafolio de productos y un grupo de trabajo incansable tanto en Moderno como aquí en Tecnofarma para traer estas soluciones a Colombia y mejorar la vida de los compatriotas colombianos.

¿Nos podría profundizar sobre la vacuna contra el cáncer que están desarrollando?

Nuestra vacuna personalizada del cáncer está en fase 2 de desarrollo y no es sólo la vacuna sino el proceso de cómo obtenerla. Nuestra fase 2 es para un tipo específico de cáncer y pensamos que sí sus resultados son exitosos su aplicabilidad será ampliada. Está basada en el siguiente proceso. Nosotros tomamos un paciente y le hacemos biopsias en distintas lesiones cancerosas que pueda tener y hacemos un análisis informático. Allí detectamos las mutaciones de las lesiones de ese paciente específico, las identificamos y utilizando un algoritmo desarrollamos un candidato vacunal que contiene esas mutaciones para ese paciente. Esto lo usamos como vacuna y le aplicamos inyecciones en dosis repetidas, para crear una respuesta inmune y así las mismas células del paciente ataquen a las células cancerosas. Ahora imagínese que las mutaciones del paciente A, son distintas del paciente B y también son diferentes al candidato C, para cada una de ellos, nosotros hacemos una vacuna personalizada contra las mutaciones que él tiene. De esa manera garantizamos que la dosis inmune sea específica, no sea generalizada de las células cancerosas que esa persona tiene. Esta estrategia lleva ya muchos años y está desarrollada por Moderna en conjunto con otra compañía. Tenemos mucha esperanza en que nuestra tecnología de ARN mensajero (ARNm) pueda impactar en esta nueva ola de la inmunoterapia en este caso contra el cáncer.

Usted lleva mucho tiempo sin pisar su tierra natal Cuba y estudió ciencia con muchas adversidades en su carrera. ¿Qué mensaje les envía a los jóvenes de Colombia que pese a la falta de oportunidades desean dedicarse a la ciencia?

Lo más importante es comenzar a entender que no hay un solo camino. Que hay muchas maneras de llegar a este rincón profesional. Hay que comprometerse uno personalmente con su propio camino. Entender que no va a ser fácil, que no va a ocurrir de la noche a la mañana, que va a requerir de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas noches sin dormir. El esfuerzo es la principal arma y aun cuando otros nos miren diferente y nosotros nos sintamos distintos usemos esas herramientas para brillar. Si en estos momentos un joven piensa que la ciencia está fuera de su alcance, yo quisiera quitarle esa frustración rápidamente de su mente. En este momento la ciencia ha demostrado que con ciencia, todos juntos podemos salvar al mundo y no hay momento mejor en la historia de los pueblos para seguir luchando que hoy.