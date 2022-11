“Es más fácil pagar influencers que trabajar”: Daniel Carvalho a alcalde de Medellín

A través de las redes sociales el congresista Daniel Carvalho hizo varios señalamientos en contra de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por utilizar al tragedia de la avioneta del pasado lunes, como motivo para revivir la solicitud al Concejo de Medellín de poder aprobar el traslado del aeropuerto Olaya Herrera a San Pedro de los Milagros, otro municipio antioqueño.

“Lo más ridículo del cuento del alcalde sobre el accidente aéreo es pretender que en 18 meses hubiera cerrado el Olaya, relocalizado todo el tráfico aéreo del 3er aeropuerto del país, construido un parque y así evitar una tragedia. Es más fácil pagar influencers que trabajar”, escribió Carvalho a través de su cuenta de Twitter.

Ante el mensaje el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se quedó callado y le respondió también a través de la misma red social.

Enfrentamiento entre Daniel Carvalho y Daniel Quintero

“Su voto negativo evitó el traslado del aeropuerto a San Pedro de los Milagros y quitó 1′300.000 metros cuadrados de espacio verde a la ciudad. Participó en el Pacto de Chuscalito que consolidó la unión del GEA, Fajardo y Uribe para retomar el poder en Medellín”, le escribió y acompañado de una fotografía en la que aparece el representante.

A la respuesta del alcalde, Carvalho le respondió: “Cada día más vergonzoso este señor. El tal proyecto no tenía ningún parque y se cayó porque le mentiste a la ciudad. ¿Y sube una foto donde estoy con quién? Contanos. Cuando pierde quintero, gana Medellín”.

El traslado del aeropuerto Olaya Herrera

Vale la pena aclarar que la idea del traslado del aeropuerto Olaya Herrera no es nueva, ni es del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de hecho, es una propuesta que tienen varias administraciones locales detrás.

Muchos usuarios de internet han reaccionado al cruce de mensajes entre ambos políticos y hay quienes están a favor y en contra del traslado.

“Gracias. @davalho por impedir el aeropuerto en San Pedro. Ese es un gran error”, “Mijo deje de inventar, se sabe que sacar el aeropuerto es una estrategia de hace años que viene promocionando las constructoras porque no hay dónde más construir y llenar de edificios esos 4 barrios, solo es movida por la economía, no más que eso, ahí hay una buena tajada para el alcalde” y “Además el porcentaje de accidentes es mínimo, y en todas las ciudades principales del mundo hay aeropuertos, no venga con esas bobadas pues, aeropuerto en San Pedro una localidad que no tiene sino una vía que parece una trocha, usted hace política hasta con el dolor ajeno ¡descarado!”