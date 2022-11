Mujeres turistas en Qatar se pusieron por primera vez un ‘hiyab’: ¿les gustó?

El ‘hiyab’ o ‘hijab’ es uno de los símbolos de vestimenta de la religión del islam que más han generado polémica a nivel mundial y que en los últimos meses ha venido generando inconformidad en la comunidad de las mujeres mediorientales. Sin embargo, un video en redes sociales ha buscado acercar esta prenda a las turistas que actualmente se encuentran en Qatar por la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Hace pocas semanas las redes sociales se inundaron con la indignación que generó la muerte Mahsa Amini, una mujer en Irán que fue detenida por las ‘patrullas de la moral’ por mal uso del ‘hiyab’ y que provocó la irá y protestas de miles de mujeres en esta localidad del mundo. Las mujeres cortándose el cabello o quemando un ‘hiyab’ se difundieron rápidamente en la web y generaron una cadena a nivel mundial de mujeres protestando en contra del uso obligatorio de esta prenda en los países islamistas.

Pese a toda esta furia, en Qatar, sede de la Copa del Mundo este año, las mujeres nacionales se propusieron ofrecer la experiencia a las turistas para usar el ‘hiyab’. Con esta intención, abordaron las calles para cuestionar a varias mujeres si querían probar por primera vez la prenda, que cubre completamente el cabello y lo reemplaza por un manto acomodado para despejar el rostro. El propósito de la prenda es, según la directriz religiosa y política, “proteger a la mujer contra la agresividad sexual de los hombres para mantener intactos el orden social y la moral”, recargando moralmente a la mujer por su aspecto.

Las mujeres reaccionaron positivamente dentro de la experiencia de usarlo por primera vez y al verse al espejo hicieron caras de agrado frente a cómo se veían. De hecho, una de ellas se mostró conmovida y señaló que aunque es islamista, es la primera vez que usaba un ‘hiyab’.

A pesar de que la intención principal de este video fue emitir mensajes positivos sobre el Islam durante el torneo mundial de fútbol, los comentarios de la publicación siguen dejando ver el enojo de las personas por lo que significa esta prenda de vestir y la manera en que históricamente ha reprimido a las mujeres en países de medio oriente.

“No lo entiendo, ¿cuál es la relación entre probar un hiyab y ‘difundir mensajes positivos sobre el Islam’?”, “Pensemos en lo que está pasando en Irán” y “¿Y puedes intentar quitarlo? ¿O ir a otras religiones? Para conocerlas”, fueron algunos de los comentarios.

De igual forma, varios usuarios adicionaron opiniones: “Está bien si el hiyab es una opción. Solo porque un montón de gente lo usó, eso no significa que las personas no estén obligadas a usarlo. ¿Cuál es el significado de eso?”, dijo una usuaria. “¡Hijab es el primer paso para reprimirte! ¡No dejes que te engañen! No ves lo que está pasando en Irán???!!!!”, fue otra de las opiniones al respecto.