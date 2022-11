Mujer se salvó porque salió a comprar el mercado cuando avioneta chocó edificio en Medellín

Tras la tragedia que se presentó en la ciudad de Medellín, con la colisión de una avioneta contra un edificio de la ciudad, se conoció sobre el trágico resultado de 8 personas muertas. Sin embargo, y según las últimas revelaciones, las víctimas pudieron ser más.

En las últimas horas transcurridas tras la tragedia presentada en la mañana del pasado lunes 21 de noviembre, se conoció que Astrid Córdoba, una de las residentes del edificio principalmente afectado, en el barrio Belén Rosas, se salvó porque justo durante este hecho se encontraba fuera de su casa.

También le puede interesar: Apasionado por su trabajo: Él era Julián Aladino, el piloto que falleció en accidente aéreo en Medellín

La mujer contó que se encontraba desde hace por lo menos una hora fuera de su casa, puesto que fue al supermercado a comprar algunos enseres, pues se desempeña como ama de casa.

De hecho, la mujer contó que fue una vecina la que la alertó sobre lo que estaba ocurriendo en su casa, pues la alertó sobre un incendio que estaba consumiendo su casa.

“‘Que a dónde está?’ y yo ‘no, yo estoy por aquí en el parque de Belén y me dijo así: :es que se está incendiando tu casa’ yo: ‘pero como así yo no he dejado nada conectado ni nada así como raro’. ‘No algo pasó algo, su casa se está incendiando en una tragedia’”, contó sobre el momento en el que se enteró.

De igual forma, Córdoba contó que corrió a ver con sus propios ojos lo que había sucedido y al llegar lamentó todo lo ocurrido pero agradeció a Dios que la hubiese salvado de la tragedia. Actualmente, cuatro familias más aparte de Córdoba, se encuentran a la espera de que la aseguradora de la avioneta respondan por sus viviendas, puesto se está evaluando la estabilidad de la edificación y se quedaron sin vivienda.

Lea también: “Deje de mentir”: manifestantes que acampan frente a la Alcaldía de Medellín

En el accidente también se conoce que resultaron afectadas por lo menos 14 viviendas, que actualmente están siendo evaluadas por los organismos de riesgo.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín señaló que a todas las familias desplazadas se les ofreció la atención de albergue y también apoyo psicosocial mediante las Secretarías de Inclusión Social y Salud.