“Se pueden perder 10 billones”: exministro Diego Molano Vega resultaría beneficiado de negociación con la ministra TIC

Una información revelada por la emisora W Radio ha causado revuelo en el país por implicar al exministro Diego Molano Vega (MinTic entre 211 y 2015), y a la actual ministra de las TIC, Sandra Urrutia, por una negociación que beneficiaría al exfuncionario con más de 10 billones de pesos.

En redes sociales ya se habla de una advertencia, pues ese dinero estaría en riesgo de no llegar a la nación sino al bolsillo de unos pocos y por eso comparan este caso con el sonado caso de Centros Poblados y los 70 mil millones de pesos que se perdieron.

En Twitter se hizo viral un trino que dice: “Esta señora Sandra Milena Urrutia nos resultó peor que Karen Abudineneadora. Ya están advertidos se pueden perder 10 billones. Esta señora está aliada con el exministro Diego Molano (Vega)”.

La investigación de La W indicó que “fuentes de la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones le contaron a Sigue la W que este plan de la administración actual fue diseñado por el exministro Diego Molano Vega y, aunque es la hoja de ruta de la conectividad en los próximos cuatro años, no habría sido construido respetando el conducto regular del ministerio”, y agregó que “Molano Vega es amigo personal de la ministra Sandra Urrutia”, pues trabajaron juntos para Telefónica Movistar.

En este plan, que se diseñó con ayuda del exministro, plantean una “rebaja en el valor de las renovaciones del espectro para todas las bandas y para todos los operadores – incluyendo a Telefónica- que deberán hacerse entre 2023 y 2024″.

Entonces, según la denuncia del medio radial, “la rebaja de la que habla el plan... estaría basada en un estudio que hizo el operador Tigo (al primero que le deben renovar) y que pide disminuir el valor del espectro hasta en un 70%. Eso quiere decir que ya no tendrían que pagar 15 sino solo 5 billones de pesos, haciendo que el país deje de recibir 10 billones de pesos que necesita urgentemente”.

Tras la polémica que ha desatado esta información, la ministra negó que tuviera algún tipo de acuerdo para beneficiar al exministro.

“No es cierto que yo piense contratarlo, ni que lo haya contratado, en estos meses que yo llevo, lo que hicimos fue diseñar un plan conociendo la información del ministerio y resultado de la escucha activa que ha sido un mandato del presidente Petro en donde he hecho varios talleres no solo en las regiones sino también con los operadores de telecomunicaciones”, dijo a La W.

Y agregó que “lo que hicimos con Molano fue una reunión de escucha donde varios expertos dieron sus opiniones, entre ellos el exministro, que es una referencia a nivel internacional”.

Pese a esto, la polémica continúa y cientos de colombianos están pidiendo al Gobierno ponerle la lupa a este caso.