La ola de denuncias por presunta explotación laboral en Teleperformance: “no podía ir al baño”

El pasado 8 de noviembre, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, anunció la apertura de oficio para investigar a la empresa de call center, Teleperformance, que actualmente cuenta con casi 15 mil empleados, de los cuales el 65% son millennials.

Esto, ante las presuntas vulneraciones a las normas laborales y de seguridad social que habrían cometido. “Hemos notificado a la empresa e invitamos a todos/as los trabajadores/as y a las organizaciones sindicales del país a que nos alleguen las pruebas”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

Tras este anuncio, las acciones de la compañía, con sede matriz en Francia, cayeron en un 30 % en la bolsa, este jueves por la mañana. Lo que representa una pérdida de unos 3.500 millones de dólares de capitalización bursátil.

La ola de denuncias por presunta explotación laboral

Luego de que el viceministro de Trabajo anunciara la apertura de investigación, varias personas han publicado a través de su cuenta en Twitter, los maltratos que vivieron presuntamente al interior de esta empresa que presta servicio al cliente, ventas, soporte técnico, cobro de cartera y demás.

“¿Como puedo testificar? Trabajé un año en esta empresa y recibí maltrato psicológico y físico al no poder ir al baño. Tuve que preparar almuerzo y comer en 25 minutos. Fue un infierno al que me vi obligada por la pandemia. Sufrí de estrés y me enfermaba de la voz regularmente”.

Otras personas comentaron: “El trato es horrible e inhumano, todos los días lloraba, bajé de peso”. “Mi hermana trabajó por 4 años en Teleperformance. Fue víctima de xenofobia, acoso psicológico y maltrato laboral. Y le fue negado un cargo siendo una de las mejores para el cargo, ya que el puesto, fue para un familiar de la jefa de la línea”.

Mientras que otra trabajadora, denunció: “Yo trabajo actualmente en Teleperformance, nos dijeron que si queríamos tener dos días libres a la semana, teníamos que trabajar 11 horas diarias, solo nos dieron 8 días de práctica, muy incompleto todo, y ya nos dijeron que mañana nos toca tomar llamadas, tengo pruebas de todo”.

Palma, invitó a los trabajadores, “que son o hayan sido víctimas de violaciones a derechos laborales por parte de Teleperformance en Colombia”, a que hagan llegar sus denuncias (preferiblemente con pruebas) al correo: denunciasbpo@mintrabajo.gov.co