La curiosa petición de Quintero a los ciudadanos para evitar problemas de alcantarillado

Para los medellinenses se han convertido un problema el tema del alcantarillado por la fuerte temporada de lluvias que atraviesa la ciudad, que aún no tiene fecha de terminarse, y que ha genera grandes inundaciones. Ante las constantes quejas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó una curiosa petición como solución y es que los ciudadanos que se bañen después de las 8:00 de la mañana.

El alcalde considera que la solución de la problemática del alcantarillado es que “Que no madruguen a bañarse todos” los ciudadanos, para que de esta manera se pueda superar lo que sucede cada vez que llueve.

El tema fue tratado en medio del consejo de gobierno que realiza el mandatario cada lunes, al analizar el reporte de las inundaciones que se dan en la ciudad cada vez que llueve, porque las calles se convierten en ríos y se genera un caos total.

La solución de Quintero para el problema de las alcantarillas

En medio de la conversación que sostuvo con uno de sus colaboradores que se refirió a lo que sucede con las tapas de las alcantarillas que se levantan sobre la vía, saturadas por la cantidad de agua.

“La razón por la que no hay en este momento tapas levantadas a pesar de las lluvias que han sido intensas toda la noche, es porque la gente no está utilizando el inodoro, no se está bañando en este momento; entonces, el agua puede fluir, pero si nos cogen las 7:00 u 8:00 de la mañana, empiezan a bañarse y las tapas a levantarse. Entonces, les pido, báñese un poquito más tardecito hoy, esperemos que pasen las lluvias”, pidió el alcalde Quintero entre risas.

Quintero agregó que Medellín tiene un problema de alcantarillado porque no se tiene separado las aguas residuales y las aguas lluvias, por lo que se generan complicaciones en la ciudad porque todas las aguas caen al alcantarillado.