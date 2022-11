Claudia López estalla contra la juez que dejó libre a los 13 capturados por robar en Transmilenio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter le respondió a la jueza 69 de Control de Garantías de Bogotá, quien aseguró que basó la decisión de dejar en libertad a los 13 capturados en flagrancia cuando atracaba en TransMilenio luego de las consideraciones técnicas y económicas que analizó.

En diálogo con Blu Radio la juez 69 de Control de Garantías de Bogotá explicó que dejó en libertad a 13 personas capturadas en flagrancia porque no se justificaba mantener recluidos a los detenidos por un año, ya que el costo de manutención era superior a los 280 millones de pesos.

“¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? ¿Cuándo uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, qué dirán? ¿Que sale mas barato una vida menos?”, escribió López en su cuenta oficial.

La alcaldesa cuestionó que aunque existen los videos y evidencia contundente para enviarlos a la cárcel, así como lo pidió la Fiscalía, la juez los dejó ir para sus casas porque según su análisis esta era una medida desproporcionada.

Juez dejó en libertad a los 13 capturados en Transmilenio

En medio de la conversación en la emisora, la juez indicó que habían inconsistencias en la declaración porque se habló sobre el arma empleada y existen tres versiones, que era una pistola, otra un arma de fogueo y una tercera que se trató de un arma blanca.

Además, la juez consideró su decisión en que no apareció el arma y en que la Fiscalía solo presentó acusación por dos delitos y uno de estos no da medida privativa de la libertad. Mientras que el hurto, no había sido probado, por ausencia de causales.

Cuando le consultaron por el costo de enviarlos a la cárcel dijo que “sería peor el remedio que la enfermedad”, ya que costaría unos 280 millones de pesos. Un cálculo que sacó de un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría que indica que cada preso cuesta 1.800.000 pesos mensuales.