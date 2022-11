“Se contradice con sus declaraciones”, Miguel Uribe ‘volteó la torta’ explicando lo que gana la clase media

Luego de la polémica que generó la declaración del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, tuvo que explicar lo que dijo sobre la clase media, media alta y la reforma tributaria. Pero le llovieron críticas nuevamente porque, para muchos, cambió por completo su afirmación.

En una entrevista en La Silla Vacía dio una cifra sobre los ingresos de la clase media que dejó a más de uno haciendo cálculos. Entonces, publicó un nuevo video, en respuesta a la ministra de Ambiente, donde indicó que descontextualizaron en 30 segundos una entrevista de 10 minutos.

También insistió en que él está de acuerdo con que lo más ricos paguen más impuestos, pero la reforma tributaria de Petro hace todo lo contrario. Y ahí no hizo énfasis en las clases sociales sino en los ingresos de los más pobres.

También le puede interesar: El video de Miguel Uribe hablando de la clase media: ¿Se ganan de 20 a 60 millones? ¿En qué país?

En su declaración inicial, Uribe Turbay aseguró que la clase media y la clase media alta de Colombia se gana entre 20-25 millones y 60 millones de pesos. Pero no especificó si ese valor era mensual. Entonces, el periodista de La Silla Vacía, sorprendido por la cifra que escuchó le preguntó: ¿Mensuales? Y Uribe no lo corrigió. Por el contrario, le aclaró que esos datos no son de él y que no se los pueden atribuir, ya que son datos que le entregaron expertos analistas.

“Los expertos tributarios han dejado claro que esta reforma tributaria, a quien va a golpear más duro, es a la clase media y la clase media alta. Es decir, esos que ganan más o menos 20-25 millones de pesos a 60 millones de pesos”, expresó.

También le puede interesar: “Petro podría ser la tercera versión de Juan Manuel Santos″: Miguel Uribe

Un día después de la polémica publicó el nuevo video y dijo que el Gobierno quiere seguir sembrando su idea de lucha de clases. “No se deje confundir, yo creo en un modelo progresivo de tributación”, afirmó.

Y continuó: “El problema es que la reforma tributaria de Petro no hace eso, sino al revés. Pone a los más pobres a pagar más y a los más, más, más ricos de Colombia solo les incrementará un 2 % en la tributación”. De ahí en adelante en el video habló de ‘las personas que más ingresos’ tienen y de los ‘ricos de Colombia’, sin mencionar específicamente las clases media y media alta.

Según el DANE, la clase media colombiana tiene un ingreso per cápita mensual entre 653.781 pesos y 3,52 millones de pesos. En cuanto a la clase alta, son los que reciben más de los 3,52 millones de pesos mensuales per cápita.

Ministra, parece que usted sigue igual que cuando era concejal: tergiversando y descontextualizando la información.



Ante la ausencia de capacidad y resultados en su sector, resuelve desinformar frente a mis argumentos.



El tiempo nos está dando la razón. https://t.co/7f6pmfMNRl pic.twitter.com/TpL5daFm7e — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) November 2, 2022