Puerto Colombia: fiscales habrían asistido a la fiesta que terminó en balacera

Siguen saliendo detalles de la fiesta del pasado 24 de octubre en Puerto Colombia, Barranquilla, que terminó en balacera y con dos muertos. Ahora en medio de las entrevistas a los invitados que está realizando por la Fiscalía General de la Nación se están conociendo quiénes más asistieron a la trágica celebración.

El Tiempo conoció que dentro de los invitados a la fiesta están empresarios de Cali, Palmira, Villa del Rosario, Cúcuta, La Guajira, Santa Marta y Venezuela. La madre del festejado y uno de los muertos es originaria del país vecino.

Las autoridades están tratando de determinar si los hombres que aparecen en los diferentes videos difundidos a través de las redes sociales y usando armas largas y cortas, son miembros de organizaciones criminales y mafiosas.

Presencia de fiscales seccionales dentro de los invitados a la fiesta en Puerto Colombia

Ahora surgió una nueva versión en la que se asegura que en la fiesta entre los asistentes habrían dos fiscales seccionales que lo presenciaron todo.

“Todo este trabajo es para revisar si realmente es cierto que había funcionarios de la entidad en esa fiesta”, dijo una alta fuente de la Fiscalía a dicho medio.

Además, añadió que para poder determinarlo están indagando a los invitados y tratando de recoger todo el material probatorio a través del equipo de la Delegada de Seguridad Territorial, que llegó hasta Barranquilla.

Los fiscales locales que habrían asistidos son reconocidos y se encargan de las investigaciones relacionadas con homicidios, estructuras criminales, narcotráfico, microtráfico y hasta feminicidios.

”No me invitaron a la fiesta, no estuve en ese lugar ni llevo casos relacionados con las personas que mencionaron los medios. No tengo vida social y, de hecho, temo por mi vida debido a la amenaza que me hizo la banda ‘los Costeños’”, le dijo el fiscal Adolfo Niebles, al mismo medio.

“Ya varios me han preguntado que si estuve en la fiesta. Y es mentira, no conozco a los actores y es fácil comprobar que a la hora de los hechos yo ya me encontraba laborando (...) Desconozco la razón malévola con la que alguien ha querido relacionarme con esos hechos”, le respondió al periódico otro de los funcionarios que está siendo investigado, pero que pidió no se revelara su identidad.