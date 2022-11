Millie Bobby Brown: “Me atraen mucho las mujeres en posiciones de poder”

La joven Eleven de ‘Stranger Things’ madura para convertirse en una brillante detective. La hermana pequeña de Sherlock regresa en Enola Holmes 2. Reproduciendo su papel en la película de 2020, adaptada de las novelas de Nancy Springer, Brown vuelve a la Inglaterra victoriana como la investigadora del siglo XIX, que ha abierto recientemente su propia agencia pero tiene problemas para encontrar clientes.

Una chica desesperada acude en busca de ayuda para encontrar a su hermana desaparecida. El caso, sin embargo, resulta mucho más desconcertante de lo que se esperaba, y Enola se ve inmersa en un nuevo y peligroso mundo que la lleva desde las siniestras fábricas de Londres y los coloridos salones de música hasta las más altas esferas de la sociedad y, finalmente, al propio 221B de Baker Street, la famosa residencia del brillante hermano mayor de Enola, Sherlock, interpretado de nuevo por Henry Cavill. Tuvimos la oportunidad de hablar con Brown sobre su trabajo como actriz y productora de una película muy recomendable.

P: ¿Qué tipo de detective sería usted? ¿Le gusta investigar?

- Definitivamente creo que soy muy observadora y me gusta observar las situaciones. Tengo una memoria fotográfica, así que, afortunadamente, recuerdo y memorizo las cosas muy rápidamente, de modo que si necesito la matrícula o el número de teléfono de alguien, siempre parece que lo recuerdo. Si la primera película trataba sobre la autoexploración y el crecimiento personal, ésta es más sobre la hermandad y los aliados que necesitas en la vida.

P: Ha dicho que la relación con su hermano mayor le ayudó en este rodaje. ¿Puede decirnos en qué sentido?

- Mi hermano mayor Charlie y yo tenemos una relación muy fuerte, pero somos muy diferentes. Yo soy muy extrovertida y sociable y Charlie es un introvertido que es muy inteligente y brillante pero muy diferente y tímido. Creo que Sherlock es muy parecido. Mi hermano es muy parecido a Sherlock, así que eso me ayudó a formar ese tipo de relación con Sherlock y Enola.

P: ¿Cómo describiría la relación entre Enola y Sherlock?

- Es una relación muy real, muy auténtica, de hermana y hermano. Son muy sinceros y muy diferentes. Estamos contando una historia real sobre un hermano y una hermana.

P: Hay mucho de empoderamiento de la mujer y de hermandad antes de la película y, por supuesto, simbólico en el personaje de Enola. ¿Le gusta ese aspecto de la historia? ¿Es importante ahora como lo era entonces?

- Creo que ahora es muy importante contar historias de hermandad, especialmente historias como ésta. Enola es un personaje increíblemente dotado y brillante, que es feminista por derecho propio, y en esta película llega a explorar su condición de detective, lo que es realmente emocionante porque la última película trataba de descubrir quién es. Aquí podemos seguir su carrera y lo que quiere hacer. Pero sí, es muy importante contar historias ahora con las herramientas que tenemos en esta época para que parezcan más antiguas con costumbres increíbles para sentir realmente que estamos en ese mundo.

“Algo que me llevo de la película es que puedes estar sola para poder marcar tu camino pero permitir que haya aliados que recorran ese camino contigo”. — Millie Bobby Brown, actriz británica.

P: Usted dijo anteriormente que Enola Holmes es uno de los mejores papeles de su carrera. Cuéntenos más sobre eso.

- Es una cosa brutal para decir algo sobre una carrera tan pequeña como la que tengo, pero he estado trabajando durante diez años y es emocionante para mí porque es la afición más larga a la que me he comprometido. He pasado la mejor época de mi vida haciendo este proyecto. Dediqué gran parte de mi vida a Eleven y me sentí realmente realizada con Eleven, pero sabía que había más en mí y más habilidades que quería mostrar. Sentía que quería ponerme a prueba y sabía que Enola me pondría a prueba.

P: Trabajó como productora de la primera película, y lo ha vuelto a hacer ahora. ¿Hay algo que le haga sentirse orgullosa de ser productora?

- Como productora, me siento muy orgullosa de haber terminado esta película en el marco del COVID. Rodamos la película durante la pandemia y mantuvimos a todo el equipo y el reparto a salvo a pesar de que hubo algunos casos. Eso, para mí, me hace sentir muy orgullosa de que, como producción, hayamos protegido a la gente en el plató y hayamos hecho una hermosa película.

P: ¿Cómo fue para usted, como actriz, ser también la narradora?

- Es curioso, porque nadie me dijo nunca que fuera la narradora, pero es cierto. Casi parece que debería hablar por encima de las escenas. Es increíblemente difícil romper el esquema de la cuarta marcha porque van de la mano cuando estoy frente a la cámara narrando la historia. Fue difícil porque hay muchas historias que contar y a veces puede ser complejo. Pero por eso me gusta que Enola nos lleve en el viaje y nos explique todo. Eso es lo que ha creado una unión tan bonita entre el público y Enola. Te sientes como si fueras a la aventura con ella. Fue una oportunidad increíble para narrar y protagonizar la película.

P: En esta película, Enola tiene un interés amoroso. ¿Cómo cambia esta nueva relación el personaje teniendo en cuenta lo independiente que es?

- Algo que creo que se hace con mucha frecuencia en el cine y la televisión es que hay una mujer o hay un hombre. Y luego, inmediatamente, encuentran su interés romántico y el personaje cambia. Queríamos asegurarnos de que el personaje de Louis, Twkesburi, no cambiara a Enola, sino que formara parte de su vida, lo que creo que es muy importante para que las jóvenes lo entiendan. Los hombres y las mujeres pueden entrar y salir de tu vida, pero tú sigues siendo quien eres, y ellas tienen que mantener su independencia y su autonomía y seguir luchando por sus objetivos, sus sueños y sus ambiciones sin que nadie introduzca ningún cambio en sus vidas. Creo que cambiar esa percepción romántica de la gente es realmente importante. Esa percepción romántica de la forma en que una persona necesita a la otra. Esto es realmente dulce y muy verdadero, una especie de relación ideal para que los jóvenes entiendan que aún se pueden tener aliados, es decir, su interés amoroso, y también esforzarse por sus metas y ambiciones.

P: En Stranger Things hay mucha acción, sobre todo en la última temporada. Y hay muchas escenas de acción en esta película. ¿Te ves convirtiéndote en una actriz de acción?

- Para mí, se trata de que estoy interpretando a una heroína femenina que tiene un mensaje mucho más amplio que la propia película. Que pueda llegar al público de todo el mundo y hacer que la gente se conmueva. En realidad no tengo una habilidad especial para las películas de acción. Simplemente me atraen mucho las mujeres en posiciones de poder.

P: Sabiendo lo que sabemos de Enola, ¿es ésta una historia feminista?

- Creo que sería una tontería por mi parte decirles a las mujeres qué deben sacar de la película, porque no se trata de eso. El objetivo de la película es que las mujeres la vean y saquen algo único y diferente de ella. No me gustaría decirle a la gente lo que debe sentir porque la reacción de cada uno sería diferente. Algo que saco de la película es que puedes estar sola para poder marcar tu camino, pero permitiendo que haya aliados que recorran ese camino contigo.

4 de noviembre

Es la fecha en la que se estrenará Enola Holmes 2 en Netflix.