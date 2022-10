“Ya que te gusta restar y no sumar”: el vainazo de Ingrid Betancourt a De La Calle

La tensión política en el partido Verde Oxígeno, por el cual fue candidata Ingrid Betancourt, se agravó con la salida desde hace ya meses del representante Daniel Carvalho y el senador Humberto de la Calle, tras varias diferencias ideológicas. En medio de una discusión por redes sociales la excandidata y el senador pusieron al desnudo su discordia y no escatimaron en ‘vainazos’.

Recordemos que el pasado 16 de julio de este año, mismo en el que el partido Verde Oxígeno recuperó su personería jurídica, Daniel Carvalho y Humberto de la Calle fueron expulsados del partido por no representar los intereses del mismo, según alegaron en su decisión oficial.

¿Qué pasó?, en el caso del representante Carvalho, la colectividad alegó que no defendía los ideales del partido y en el texto de la demanda se cita que en la decisión se concluyó: “(...) por considerar probado que actuó de manera desleal con el partido (...) (porque) permitió que se infiltrara el Partido Verde Oxígeno para ponerla al servicio de la campaña de Sergio Fajardo Valderrama”.

En medio de este escándalo político, el senador ha sido bastante pullante en redes sociales y la excandidata no se quedó atrás este jueves 27 de octubre, cuando le respondió un trino en el cual él habló despectivamente de su partido.

El enfrentamiento comenzó porque el senador respondió a un trino de la excandidata participando en la Comisión Primera Constitucional Permanente en donde alegó que hubo fraude electoral “porque aparecieron 3 millones de votos de golpe”.

“La fórmula para calcular la mayoría de Verde Oxígeno es: Ingrid + Anastasia dividido 2”, fue la respuesta al trino que emitió el senador Humberto, sugiriendo que no eran muchos al interior del partido. Sin embargo, ella no se quedó callada y también le contestó. En primer lugar, sugirió que al senador le gusta restar y no sumar, como una frase de doble sentido y posteriormente, le recordó que lo expulsaron del partido y que probablemente podría salir igual del Congreso por doble militancia.

“Ya que te gusta restar y no sumar, se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho del Partido (emoji de risa) … Y de pronto, del Congreso, por doble militancia”, dijo en su vainazo la excandidata como respuesta al trino.

Cabe mencionar que actualmente el representante Carvalho y el senador De La Calle se encuentran en una situación de incertidumbre, pues podrían estar incurriendo en doble militancia al posesionarse bajo el aval del Partido Verde Oxígeno y de la Coalición Centro Esperanza, que luego se diluyó. Las demandas instauradas en contra de ambos para que anulen sus nombramientos fueron admitidas por el Consejo de Estado, que actualmente está revisando su situación.