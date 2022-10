Murió Pasaporte, el caballo de Alirio Barrera con el que entró al Congreso como mascota

Este viernes, 28 de octubre, Alirio Barrera anunció que Pasaporte, su caballo blanco, amaneció muerto. El senador hace poco había dado a conocer al país la existencia de su equino cuando lo llevó hasta el Congreso de la República como mascota.

Alirio Barrera informó la noticia a través de sus redes sociales, en donde escribió un mensaje de dolor acompañado de una foto en la que aparece Pasaporte, de 10 años, en el suelo.

“Qué dolor se siente. Ayer a las 10 pm lo consentí antes de irme a dormir, como siempre, y hoy lo encuentro MUERTO”, escribió.

¿Qué le pasó a Pasaporte, el caballo de Alirio Barrera?

El senador dijo presume que Pasaporte habría sido mordido por una culebra y que ahora están haciendo todos los exámenes necesarios para poder determinar cuál fue la causa de la muerte.

En diálogo con Blu Radio y con una voz que transmite su dolor dijo que “usted supiera uno cómo quiere a un animalito de estos, se vuelven casi de la familia. Lo quería mucho. Iba a competir mañana en un coleo, estaba contento porque el caballito estaba muy bien”.

Además, dijo que presume que fue por una culebra porque “amaneció inflamado y sangrando por la boca y eso es lo típico que se observa cuando un caballo es mordido por una culebra. Igual le están sacando los exámenes a ver qué arrojan. Ahí está el veterinario, que le dije que le sacara de todo, para saber qué le pasó a mi caballito”.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya sido por una mano criminal. “También cabe la posibilidad porque el caballito ayer a las 10 de la noche estaba superbien. Es muy raro, pero hay que esperar, no me atrevo a decir cosas”, agregó.