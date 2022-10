Detalles de cómo el concejal José Trocha logró evidenciar la amenaza que recibió del Clan del Golfo

En las últimas horas se conoció un video en el que se observa una sesión del Concejo de Barranquilla y se escuchan las amenazas de muerte que recibió el concejal José Trocha por parte del Clan del Golfo. El cabildante reveló detalles de cómo logró que la llamada fuese escuchada por todos y dejar en evidencia lo que estaba viviendo.

El concejal de Barranquilla, José Trocha Gómez, habló con El Heraldo sobre amenazas de muerte por presuntos miembros del Clan del Golfo, durante la sesión que se realizó este miércoles 26 de octubre de 2022.

“Mi hijo me contactó insistentemente porque lo habían llamado para exigirle una suma de dinero para no atentar contra su vida. Yo en ese momento le dije que les dijera a esos extorsionistas que me llamaran porque él solo es un estudiante. Estando en la plenaria con el micrófono abierto me llamaron e inmediatamente realicé la denuncia pública”, le dijo Trocha al diario.

Amenazas del concejal de Barranquilla llegaron desde la cárcel

Una vez sucedió la llamada y quedó evidenciada, el concejal fue hasta el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla para poner en conocimiento la amenaza, lograron identificar de dónde habría salido la llamada.

“Estando con las autoridades, luego de realizar el rastreo de la llamada, se evidenció que la comunicación vino desde una cárcel”, comentó el cabildante.

Con ese detalle, el concejal arremetió contra el Inpec, porque considera que son los responsables de que se realicen esas llamadas intimidantes desde las cárceles del país.

“Hoy se hace evidente por mi posición como concejal, pero deja al descubierto que la mayor responsabilidad aquí es del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que refleja incompetencia al no poder controlar el acceso de teléfonos celulares a persona condenadas que solo se dedican a amedrentar a la ciudadanía, no solo en la ciudad sino en todo el país”, dijo el concejal.