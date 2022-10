“Le pegué por estúpida”: denuncian agresión por parte de pasajera tras pedirle que usara tapabocas

En redes sociales, se conoció la denuncia por parte de una auxiliar de vuelo de la aerolínea Avianca, que habría sido agredida, luego de que le exigieran a una pasajera que iba junto a un menor de edad, usara correctamente el tapabocas y esta, aparentemente, se negara.

En el video, se ve el momento en que la mujer y el niño están en la puerta de embarque donde se desarrolla la fuerte discusión. “Dígame por qué usted me va a negar el embarque a mí. ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa estúpida!”, reclama airada mientras al parecer intenta golpearla. “¡Cómo me va a hacer perder mi plata! Tengo que llegar a trabajar ahorita”.

La auxiliar de vuelo, un poco más calmada, le pregunta. “¿Me pegó?”. “¡Sí! Le pegué por estúpida. ¿Se cree mucho usted?”. A lo que la trabajadora, para calmar un poco las cosas, le dice: “Qué Dios la bendiga”. Sin embargo, la señalada agresora se burla de ella y la imita.

Airada, se dirige ahora al auxiliar de vuelo que intermedia entre ambas e intenta calmarla, pero esta continúa exigiendo su ingreso al vuelo, porque podría perder su trabajo. “Ya viene seguridad. No señora, ya en este vuelo no se va a ir”, dice el hombre.

Durante varios minutos las agresiones verbales continúan, mientras el menor un poco asustado, mira todo. “No me voy a quedar acá solamente por ella. ¿Se cree que tiene mucho poder? Muerta de hambre. ¿Dónde está la policía? Entonces ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana”.

Finalmente, dos mujeres del área de seguridad, una del Aeropuerto y otra de Avianca, se acercan a la auxiliar de vuelo para conocer qué pasó. “Hola, ¿cómo estás? La señora me agredió dos veces. Me acabo de pegar casi en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”.

A lo que la pasajera también les cuenta su versión: “Póngase el tapabocas... ¡Cómo no me voy a alterar si me va a hacer perder mi trabajo! Por Dios”.

Hasta el momento, Avianca ni la Aeronáutica Civil, se han pronunciado sobre lo ocurrido y qué pasó con la mujer y el menor.