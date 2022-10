Denuncia de abuso sexual en vuelo de Bogotá a Valledupar genera preocupación

Un reciente caso de abuso sexual se presentó en un vuelo de Avianca y ahora la preocupación por este tipo de incidentes aumenta y la comunidad exige respuestas. El caso se habría presentado durante el vuelo de la aerolínea número 8580 que iba desde la ciudad de Bogotá con dirección a la ciudad de Valledupar.

El sujeto que sería responsable de estos hechos fue capturado por las autoridades tras la denuncia de los hechos que habrían ocurrido cuando él, en aparente estado de embriaguez, tomó este vuelo. El hombre habría abusado de un menor de 6 años de edad, al cual le habría realizado tocamientos indebidos en su zona íntima.

También le puede interesar: El ‘oso’ de Luis Colmenares en un vuelo: se quejó por un perro en el avión y su dueña le respondió

Al parecer, varios funcionarios de la Policía habrían arribado tras el aterrizaje del vuelo para retener a esta persona y de igual manera se habría desatado un enfrentamiento en este momento. El medio local de la ciudad de Valledupar, Radio Guatapurí, habría constatado la denuncia del presunto abuso con un oficial de Policía. El hombre, al parecer, se encontraba justo al lado del menor de edad y su madre y tras haberse despertado de estar dormido procedió a la conducta indebida.

“El señor toca al niño, por lo cual me levanto de la silla y le pido ayuda a la tripulación. No reaccionan y se quedan en los puestos mientras que el señor sigue tocando al niño de manera irrespetuosa y después de eso, me levanto de la silla, lo meto a otra silla, él se levanta de manera agresiva y comienza a tirarme hacía la cara”, contó Wilson Devia, pasajero testigo de los hechos, al medio de comunicación.

En videos que se han difundido en redes sociales habría quedado el momento en el que el sujeto es detenido en medio del vuelo, además de varios momentos de enfrentamiento entre el sujeto y un escolta de la Unidad Nacional de Protección que lo habría encarado.

Lea también: Vuelo de Viva Air casi termina en tragedia por quedarse con poco combustible

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial parte de la aerolínea al respecto, pero Publimetro Colombia logró establecer que se están realizando las respectivas investigaciones y que por ahora hay instaurada una denuncia en contra de este sujeto que habría tenido comportamientos indebidos en el viaje aéreo. Por ende, la aerolínea no ha confirmado oficialmente los hechos, pero sí está trabajando para esclarecer lo sucedido y entender el minuto a minuto de este trágico suceso, pues lo que existe hasta ahora es un

Por ahora, la mujer asistió a la Unidad de Reacción Inmediata para realizar la denuncia en contra de este sujeto que estaría en custodia de las autoridades mientras avanzan las debidas investigaciones. El director de la Fiscalía en el departamento de Cesar, Alejandro Palencia, reveló también que este sujeto “fue puesto a disposición de la Fiscalía y de la Policía para levantar los asuntos urgentes frente a la comisión del delito. Estamos tratando de recaudar los elementos materiales probatorios a ver si judicializamos a esta persona por este hecho”.