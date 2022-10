Mujer fue a ver al esposo a la cárcel y no pudo entrar porque estaba en visita conyugal

Una mujer que decidió ir a visitar al esposo a la cárcel se llevo una tremenda sorpresa cuando al querer ingresar los guardas de seguridad no la dejaron, ya que el detenido se encontraba en visita conyugal. La mujer enfurecida decidió esperar afuera del centro de reclusión a la amante para enfrentarla. El hecho quedó grabado en un video que se hizo viral.

El hecho se registró en La Plata, Argentina; en donde una mujer fue hasta al cárcel para a visitar a su esposo y se encontró con que él hombre ya estaba ocupado. De acuerdo con el medio local TN, los guardias del centro de reclusión le dijeron no podía ingresar “porque el detenido estaba manteniendo relaciones sexuales”.

Puede leer: Hijas de la pastelera de la fallida torta de Mickey Mouse hablaron de la causa de su muerte

La mujer quiso defenderse, pero no lo consiguió. “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, le dijo, y enseguida comenzó a pegarle con más violencia.ne tres hijos.

Esposa agredió a la amante a la salida de la cárcel

La amante cuando quiso defenderse, no pudo y la esposa le dijo: “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”.

En el lugar estaban otras dos mujeres, que se sumaron a la agresión. “No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”, le dijeron.

Lea también: Así se verían las estaciones de Transmilenio si fueran disfraces personificados de Halloween

Las agresiones fueron amentando hasta que otras personas que presenciaron dicha situación lograron intervenir y frenar el ataque.

De acuerdo con el mismo medio, “la mujer del preso fue denunciada por ‘robarle el celular’ a la amante. ‘A tu teléfono me lo llevo yo’, le habría dicho”. Al parecer, el detenido estaría desde hace tiempo manteniendo una relación a distancia con ambas, aunque hasta el momento no había salido a la luz”.