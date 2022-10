Jaime Bayly envió duro mensaje a Polo Polo: “No le pida a Petro que defeque Nutella”

El escritor, presentador y periodista peruano Jaime Bayly envió un inesperado mensaje al representante a la cámara Miguel Polo Polo. Esto porque Bayly escuchó las críticas de Polo Polo a los temas económicos como la inflación que aquejan al país.

“Miguel Polo Polo es muy jovencito, es de derecha y está furioso con Petro y la inflación”, afirmó Bayly.

Y añadió “querido Polo Polo. Me gustan los apellidos. Comprendo que usted es hijo de primos hermanos, José Polo y Miriam Polo. Usted es la evidencia empírica de que si dos primos hermanos se aparean y conciben varón, el varón no nace necesariamente tarado”, bromeó.

En su análisis Bayly le pidió al representante a la Cámara que sea más optimista con el gobierno que apenas llega al poder.

“Ahora bien. No diga que en dos meses su país se ha ido a m…No se ha ido a la m…su país está bien y va estar mejor. Sepa usted preservar el optimismo, pero no le pida al señor Petro que haga milagros. No le pida a Petro que defeque Nutella. No, el país no se ha ido a la m…pero no puede defecar Nutella”, aseguró.

Y le recordó que Petro no cumple aún no cien días en el poder. “Joven Polo Polo, le hablo como un hermano mayor. No se precipite, no sea tan bilioso, tan venenoso contra Petro, respétele su luna de miel. No han pasado cien días todavía de Petro en el poder”.

Sin embargo, Bayly aseguró que estará atento y muy pendiente del gobierno de Petro. También le pidió a Polo Polo que funde una iglesia. “Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy expectante, yo estoy vigilante y esperamos que refrene un poco sus caballos del odio. Usted es hijo del amor entre dos primos, predique el amor y ojo le doy un consejo, si no le va bien en la política, funde una iglesia y será usted millonario”.

🤣 UPS! Le hablan al de la curul Afro. pic.twitter.com/TCaUpevM4N — Sl๏c (@sloc1803) October 19, 2022

Cabe recordar, que Bayly admirador de la derecha colombiana cambió de opinión sobre Petro en una editorial entregada en septiembre de este año, en la que dijo que “es interesante que Petro, ahora, en su madurez política, convertido en un demócrata, asocie el progreso económico al intercambio comercial porque eso es exactamente el capitalismo”, apuntó el analista peruano.

En esta editorial además añadió que “Petro es, quizás sin advertirlo, un capitalista floreciente que quiere traer el progreso económico que intuye que el progreso es solo un desprendimiento del intercambio, del comercio entre individuos, empresas, pueblos y naciones. Así prosperan las naciones. Petro tiene buen olfato cuando dice que hay que traer progreso con intercambio comercial”, concluyó Bayly.