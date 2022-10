Una mujer logra escapar de “calabozo sexual” en donde la tenían secuestrada

Una mujer logró escapar de un “calabozo sexual” en Missouri después de haber sido capturada a principios de septiembre. Además, informes aseguran que la mujer le dijo a la policía que su captor había matado a dos de sus amigas.

Las autoridades informaron que la mujer, en estado de desnutrición, huyó de Timothy Haslett Jr. la semana pasada, después de que el hombre de 39 años llevara a su hijo a la escuela.

Fueron los vecinos quien le brindaron ayuda

Las alarmas se encendieron cuando salió corriendo descalza a la casa de una vecina en Excelsior Springs con un vestido de látex y un collar de perro de metal con un candado en el cuello, y pidió ayuda.

Entonces, la mujer le dijo a la policía que la habían secuestrado en Kansas City a principios de septiembre y la habían mantenido atada en una pequeña habitación construida en el sótano de la casa, donde había sido violada y azotada.

La policía de Excelsior Springs le dijo a DailyMail.com que estaban “investigando activamente” las acusaciones de la mujer.

Una de las vecinas que la ayuda, Lisa Johnson, contó al medio de comunicación que se sorprendió cuando la mujer llegó a su casa, evidentemente angustiada: “Llevaba un vestido de látex negro muy, muy corto, que parecía abierto en algunos lugares, se podía ver claramente por lo que había pasado”, declaró Johnson al medio.

“Y estaba claramente deshidratada y muy desnutrida, superdelgada, tal vez no pesaba más de 70 libras (31 kilos). [Tenía el] Cabello corto, aunque no enmarañado, no sucio”.

También contó que cuando le dijo a la víctima que iba a llamar a la policía, esta entró en pánico y le aseguró que su captor la mataría. “Dijo que él la había estado reteniendo, que no la dejaba ir. Y que la iba a matar y que había matado a sus dos amigas”, relató.

La mujer luego se fue a la casa de otra vecina, Cira Tharp, pero fue la abuela de esta que abrió la puerta. “‘Tienes que ayudarme, he estado cautiva, he sido violada, tiene que ayudarme, va a terminar matándome’”, le suplicó la chica a la abuela de Tharp, presuntamente.

“Mi abuela la hizo entrar, la envolvió en una manta y fue a buscarle algo de comida y agua. Estaba bastante hambrienta. Y mi abuela se sentó con ella y la abrazó hasta que llegó la policía”.

El sospechoso ha sido acusado de violación y secuestro y volverá a comparecer ante un tribunal el 18 de octubre.