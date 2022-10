Juan Diego Alvira con los moteros escuchó sus quejas

Con mucha paciencia el presentador Juan Diego Alvira se reunió con los moteros y escuchó sus quejas por un lapso de media hora, en una transmisión en vivo, para la Revista Semana. Con ellos, el periodista generó un diálogo, en el que los afectados manifestaron que están en la búsqueda de soluciones para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el alza en la gasolina, presuntos abusos policiales por parte de las autoridades y finalmente, abarcar el tema de las aplicaciones digitales con las que los moteros prestan sus servicios.

“Quieren subir el SOAT porque dicen que las motos nos accidentamos más, pero pensamos que suben esas cifras para cobrarnos más. Igual nadie se fija en cómo esá la malla vial de Bogotá que también produce accidentes. Eso sí no lo miran”, se quejó uno de los líderes de la marcha con Juan Diego Alvira.

Además señalaron que los estigmatizan porque afirman que no saben manejar por ello piden que sean capacitados. Alvira habló por igual con moteros hombres y mujeres que también se mostraron afectadas porque no pueden comprar motos nuevos ya que no les dan el SOAT.

“Al Estado se le olvidó que el motociclista es mensajero, domiciliario, gente de estrato 1 o 2 (…) esto es un bomba de tiempo”, dijo un vocero de motociclistas en Colombia.

Con su particular forma de entrevistar Juan Diego Alvira logró que los líderes de la marcha de moteros manifestaran sus quejas.

Vías afectadas por el paro de moteros en Bogotá

La manifestación inició a las 7:30 am desde la Biblioteca Virgilio Barco, con su movilización se desplazaron a la calle 63 con carrera 60, a las 9 el Ministro de Transporte convocó la reunión y con base a ese anuncio, los moteros apagaron los ciclomotores para retomar el recorrido a las 10.

A las 11:20 los manifestantes iban por la calle 26 de la Avenida el Dorado con carrera 74 en sentido occidente-oriente. De acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, a las 11 y media había alrededor de 700 motociclistas protestando.

Así que si espera desplazarse por inmediaciones de la calle 26 seguramente se encontrará a los motociclistas que esperan ser escuchados por el Ministerio de Transporte y el Gobierno.

El gremio de motociclistas salieron a manifestarse de nuevo y masivamente este miércoles 12 de octubre en Bogotá. Por ello, se tomaron las vías para pedir que les den garantias para tener Soat, por los abusos policiales y para la legalidad del trabajo con plataformas. Por todo ello piden ser escuchados por el gobierno Nacional.

Este miércoles, los motociclistas tienen planeado además asistir a una mesa de diálogo con el ministro de Transporte en la esperan que sus peticiones sean atendidas por el presidente Gustavo Petro.

Los motociclistas esperan que más integrantes del gremio se unan a la manifestación en otras ciudades el país junto con los conductores de plataformas que también piden una regularización del gremio. El punto de salida de la manifestación fue en la biblioteca Virgilio Barco.

Programa para ciclistas en Movilidad de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) presentó la ampliación de la campaña ‘Un pedido por la vida’ a ciclistas domiciliarios, una iniciativa que busca generar un cambio social y comportamental desde la pedagogía y la cultura ciudadana a cerca de 500 ciclistas a diciembre de este año.

Esta acción tiene como objetivo reducir el número de víctimas por siniestros viales en la ciudad; entender que un pedido no vale más que la vida, la importancia de cumplir con las normas de tránsito y tener prudencia con la velocidad.

Es por eso que, a partir de hoy, las y los ciclistas domiciliarios también serán parte de esta campaña con actividades experienciales que buscan generar conciencia sobre conductas que, eventualmente, se convierten en un riesgo en la vía a la hora de entregar un pedido.

“Desde la Secretaría de Movilidad todo el tiempo estamos innovando en nuestras estrategias de pedagogía y cultura ciudadana con un propósito muy importante, salvar vidas en el tránsito, y hoy nos complace contarles a las y los ciclistas domiciliarios que hemos diseñado una actividades muy completas y experienciales para que en sus recorridos tomen mejores decisiones y cuiden su vida en la vía”: dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá.

A la campaña ‘Un Pedido por la Vida’, también se han sumado aplicaciones como Rappi y iFood para trabajar de la mano en pro de mejorar la seguridad vial de sus domiciliarios a través de estas actividades de prevención.

Actualmente, Didi está desarrollando mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad para ser parte de esta estrategia que busca salvar vidas en el tránsito.