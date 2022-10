Huracán Julia: Isla de Providencia está incomunicada y sin energía

Este sábado, 8 de octubre, la tormenta tropical Julia pasó a ser Huracán categoría 1. Al parecer, los fuertes vientos y las precipitaciones han causado que la isla de Providencia se encuentre incomunicada y sin energía.

La personera de la Isla de Providencia y Santa Catalina, aseguró que no hay albergues para atender a los habitantes de la isla.

“Cómo es posible que han pasado dos años y no exista una solución respecto a los refugios. Aquí en el municipio no hay albergues, solo hay un solo refugio habilitado, porque los otros cuatro no cumplen con las condiciones adecuadas”, indicó Nathalie Lever, personera de la Isla de Providencia y Santa Catalina a Noticias Caracol.

El noticiero indicó que desde horas de la tarde perdió comunicación con las personas que se encontraba en contacto en la isla de Providencia, no reciben mensajes de texto ni llamadas telefónicas.

“A esta hora huracán Julia (7:30 p.m.) está pasando por San Andrés, y en estos momentos estábamos recibiendo los efectos de sus bandas, de espera que aprox. en 2 horas se mejoren las condiciones. Pedimos a la comunidad permanecer en casa o un lugar seguro”, indicó la Gobernación de San Andrés.

La tormenta tropical Julia se convirtió en Huracán

“Este sábado 8 de octubre: Los datos de la NOAA y los aviones de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que #Julia se ha convertido en un huracán a su paso cerca de las islas de San Andrés y Providencia”; informó sobre las 6 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta tropical Julia se convierte en Huracán de categoría 1 con vientos de hasta 120 km/h. Se encuentra a 15 km de San Andrés y se acerca a las islas de Providencia y Santa Catalina.

“Confirmamos de acuerdo al último reporte del @NHC_Atlantic la declaración de Julia como huracán justo en el momento en que pasa por la isla de San Andrés, con vientos sostenidos de 120 Km/h y se desplaza a una velocidad de 28 Km/h. Continúa el estado de alarma”, confirmó del ideam Colombia.