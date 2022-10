¡Un duro! Así se vale taxista con discapacidad auditiva para poder trabajar

Si hay un país lleno de gente pujante y con ganas de salir adelante, ese es Colombia. Varias de sus historias se hacen virales en redes sociales y este viernes 7 de octubre no fue la excepción, puesto que se conoció la historia de un taxista que no es convencional en la ciudad de Medellín, pero que ha provocado mensajes de respeto de miles en las redes sociales.

Una foto viene circulando por las redes sociales en la ciudad de Medellín y muestra la forma en que se vale por sí mismo este taxista, que tiene discapacidad auditiva, pero que no ha dejado desfallecer sus ganas de trabajar.

El taxista, aún con su discapacidad, buscó la manera de hacer saber a sus clientes que no va a poder oírlos, pero que sí sabe leer los labios y también leer, por lo que le pueden comunicar por alguno de estos dos medios el lugar de su destino.

“Bienvenidos. Tengo discapacidad auditiva, por favor escribe su dirección de destino o me permite leer sus labios. ¡Gracias!!”, dice un cartel con letra negra y fondo verde que colgó en la parte trasera del asiento del copiloto para que los pasajeros que se suben lo vean inmediatamente.

En la foto se puede ver al conductor adelante en el carro y el cartel que indica cómo darle la instrucciones. Los comentarios que ha provocado este hombre han sido de respeto y admiración por no rendirse pese a su dificultad para oír. Sin embargo, también lo cuestionaron porque su discapacidad podría no ser compatible con el hecho de conducir, pues es necesario este sentido para esta profesión.

“Felicitaciones, personas que no se dejan derrotar y por el contrario luchan”, “Otro estaría pidiendo en un semáforo.... UN BERRACO este viejo querido!!!” y “Pues muy bonito y todo y lastimosamente puede que no le den trabajo en otro lugar pero no está apto para conducir. De hecho cómo aprobó examen para licencia de conducción?”, fueron algunos de los comentarios que provocó el hombre que se ha hecho viral.