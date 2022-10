EPM abre 20 nuevas ofertas laborales para personas con capacidades diferentes

Este miércoles, 5 de octubre, EPM anunció que tiene 20 nuevas ofertas laborales para técnicos, tecnólogos o profesionales en diferentes áreas del conocimiento para personas con capacidades diferentes. La empresa indicó que para poder participar en esta convocatoria no es necesario que tenga experiencia laboral y que estarán publicadas entre el 7 el 11 de octubre de 2022 en el sitio web de la compañía.

“La inscripción a la convocatoria no tiene ningún costo, las ofertas de empleo están publicadas exclusivamente para las personas con discapacidad. Quienes que se postulen deberán cumplir con los requisitos de formación académica requerida”, indicó la empresa a través de un comunicado.

Puede leer: Trabajo sí hay: buscan personas sin experiencia y pagan hasta 2.5 millones de pesos

Además, indicó que el proceso de selección tendrá una etapa de análisis de requisitos, preselección y valoración; las personas seleccionadas, ingresarán a laborar en EPM bajo la modalidad de contrato a término fijo por un año, periodo el cual deberán desarrollar un proyecto previamente identificado por la Organización.

Empleados con capacidades diferente en EPM

Andrea Saldarriaga, técnica de la Unidad de Gestión Rendimiento Gas de EPM con discapacidad visual, dijo que “desde el año 2019 he trabajado para Unidad de Fidelización, atención técnica a clientes Gas y gestión de rendimiento Gas. EPM ha sido la empresa que me ha brindado la oportunidad de tener mi primera experiencia laboral y me ha permitido crecer en autonomía, confianza en mí misma y seguridad en mis capacidades. Me siento muy feliz trabajando para EPM, ya que he podido aportar significativamente en los equipos donde he podido estar y a los retos organizacionales.

Por su parte, Ana Felisa Quintero, técnica de Dirección de Soluciones de Negocio - TI, dijo que: “trabajo desde el 2019 en diferentes unidades, como la de Talento Humano, como la de Compensaciones y Beneficios, Servicio al Cliente, como TI y otras unidades; en las que he podido desarrollarme con mi discapacidad cognitiva”.