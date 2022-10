Polémica por la insistencia de Daniel Quintero de trasladar el aeropuerto Olaya Herrera

En la última reunión que sostuvo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; insistió en el traslado del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín para construir una nueva terminal aérea en San Pedro de los Milagros. Esa idea no fue bien recibida por los ciudadanos que se lo expresaron a través de las redes sociales.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, insiste en que se deben trasladar el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y construir uno nuevo en el municipio antioqueño de San Pedro de los Milagros, una propuesta que ha generado una fuerte polémica.

Es su cuenta de Twitter escribió: “Nos reunimos con @MinistroReyes para apoyar la construcción de segunda pista de Rionegro, la construcción del aeropuerto de San Pedro de los Milagros y el traslado del Olaya Herrera”.

Las reacciones por la propuesta de cambio del Olaya Herrera

Como respuesta al mensaje del alcalde, varios usuarios de internet se pronunciaron respecto a su propuesta de cambiar el aeropuerto Olaya Herrera.

“Y dele con lo del Olaya Herrera..... si no consigue plata con @EPMestamosahi entonces se la consigue dándole espacio a los constructores? no parece el alcalde de la ciudad sino un comisionista inmobiliario, todo lo quiere vender, trasladar, cambiar de contratistas, nada le gusta”, “Y la cuidad cayéndose en el más profundo abandono. A ese que le pasa, ¿qué tiene en el cerebro?” y “El problema del cierre del Olaya Herrera es que esta zona de la ciudad se convertirá como el municipio Sabaneta: lleno de edificios altos, densamente poblado, con exceso de carros y parques minúsculos. Los urbanistas, aliados con los politiqueros, solo piensan en sus negocios”.

“Oíste, no hay plata para tapar huecos, no hay plata para mejorar buen comienzo, no hay plata para los escenarios deportivos de la ciudad, no hay plata para el adulto mayor, no hay plata para las escuelas, pediste vigencias futuras y querrás meterte en proyectos nuevos?”, “Necesario recordarle al ministro Reyes y al país que Usted no tiene la confianza de la ciudadanía ni la competencia para tomar esas decisiones unilateralmente” y “Deje de joder con trasladar el Olaya hermano, piense que en ese aeropuerto llegan personas de muchas partes de Antioquia y gente de bajos recursos no todos son ricos para pagar más trasporte a Medellín o será que tienes negocio para hacer grandes edificios”.