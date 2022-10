“Gracias por votar ‘sí' en el plebiscito”: periodista uribista que se casó con hijo del ‘Mono Jojoy’

Ya han pasado más de 5 años desde la firma del Acuerdo de Paz, que consigo trajo esperanza a muchas comunidades en diferentes partes del país. Pero parece que no solo trajo eso sino también el amor a la periodista Catalina Suárez, que justamente votó para que ese Acuerdo no se materializara.

La periodista uribista de la W Radio terminó casándose con quien nunca pensó y se dio cuenta de que invitablemente terminó envuelta en los brazos de Jorge Ernesto Suárez, hijo del exguerrillero Jorge Briceño, conocido en el mundo de la guerra como el ‘Mono Jojoy’.

Catalina Suárez es una clara defensora del uribismo y en redes sociales se ha dedicado a defender al exmandatario, por lo que sorprendió que terminara casándose con el hombre, que también es periodista.

También le puede interesar: Periodista uribista de La W se casa con el hijo del Mono Jojoy

Ahora, la mujer recordó su agitado activismo a favor del ‘no’ en el plebiscito que definiría si los colombianos querían o no aprobar el Acuerdo de Paz. A pesar de que ganó el ‘no’ en ese entonces, el Gobierno de Juan Manuel Santos reformó algunos puntos conflictivos y lo aprobó mediante el mecanismo de ‘fast track’.

Ahora, la periodista se mostró vulnerable y agradeció que no hayan desfallecido con ese Acuerdo, pues si no no tendría a su amor justo a su lado. “Hace 6 años estaba votando no a los acuerdos de paz en el plebiscito. Sin imaginar que ahí vendría el mejor hombre que me crucé en la vida. Gracias a quienes no desfallecieron en el sí, porque gracias a ustedes tengo el amor de mi vida. Sí a la paz , sí a más libros que armas”, fueron algunas de las palabras que compartió por medio de redes sociales.

¿Cómo conoció Catalina Suárez a su esposo Jorge Ernesto Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy‘?

“Hice un karaoke en mi casa y una amiga me dijo que si podía invitar a alguien. Cuando llegó Jorge comenzamos a hablar y desde que yo lo vi me gustó, tras la conversación de ese día, me empecé a dar cuenta que teníamos muchos amigos en común”. Así fue como contó la periodista el inicio del romance entre ella y su prometido.

También señaló que no supo que en ese momento él fuera el hijo del Mono Jojoy, pero que sí sabía que estaba conociendo a alguien con una ideología distinta.

“Él tenía muy claro que mi posición es de centro derecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí. Creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia. En ese momento no tenía claro lo que iba a pasar, pero hoy sí y te puedo decir que si hoy me volviera a encontrar con Jorge y desde el día cero me dijera cuál es su pasado y quien es su papá, lo volvería a elegir como el hombre con el que me quiero casar”, contó la periodista.

Lea también: Cese unilateral de fuego: Disidencias de las Farc y nueve grupos armados anuncian esta medida

Además, Suárez indicó que le comentó sobre su matrimonio al propio Uribe, y que este reaccionó de una buena manera. “Arranqué contándole, pero de los nervios no respiraba. Le dije que me había enamorado profundamente, le conté la historia sin omitir nada. Lo primero que me preguntó es qué hace el muchacho hoy en día. Le conté que también era periodista que trabaja en el sector público”, dijo Catalina Suárez.

Para concluir, la periodista narró que la reacción del expresidente le hizo sacar lágrimas y que hasta le dio consejos para iniciar un hogar con una persona que es diferente a ella.