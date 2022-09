¿Inocentada? Le dio el micrófono a marchante de la oposición y pensaron que era la periodista

En redes sociales, se volvió viral un video por cuenta de una de las participantes a las movilizaciones de este lunes 26 de septiembre, convocada por la oposición en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

En las principales ciudades de Colombia y Estados Unidos, cientos de manifestantes se volcaron a las calles para rechazar proyectos como la reforma tributaria, de la salud y pensiones.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Cali, por cuenta de una mujer que estaba siendo entrevista por una corresponsal del medio Blu Radio. El inconveniente surgió, pues pareciera que ella fuera la periodista al sostener el micrófono del medio.

Te puede interesar: Nuevamente las calles se visten de verde: Feministas alistan su próxima movilización

“Bueno, nos encontramos aquí en el Parque de Las Banderas, son las 9:15am. Quienes están acá todos estos ciudadanos vallecaucanos y caleños que nos hemos unido a manifestarnos en contra de todas esas reformas que atentan contra el bolsillo colombiano. Bulla pues”, dice la mujer.

Sin embargo, la reportera estaba detrás de cámaras y al final de la grabación se escucha, incluso, que le realiza una pregunta. “¿Cuál será el recorrido que ustedes van a hacer?”

Cientos de usuarios pensaron que la marchante era la periodista, acusaron al medio radial de activismo y terminaron interpretando un suceso que resultó falaz. “Una activista del ‘Partido Blu Radio’. “Ahí tienen la imparcialidad de los medios de comunicación, la periodista de la Blu Radio con una camiseta de la marcha”. “Hasta Bluradio salió a marchar”.

El clip fue borrado de la cuenta del medio y otras personas aprovecharon el momento para corregir a quienes afirmaban esto. “Esto que dice este Urías es falso, ella no es periodista de Blu Radio, si se diera a la tarea de investigar se daría cuenta que la periodista grababa y le pasó el micrófono a una de las manifestantes”. “Habla muy mal de ustedes que sabiendo que no es la periodista de Blu Radio, no borren el tuit. Ustedes saben quiénes son”.