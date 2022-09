Así se encuentra estudiante del SENA que fue atacada por un hombre al rociarle boxer en su cabeza

El pasado lunes 19 de septiembre, a las 6:42am, Marisol Bedoya Martínez, se dirigía a la sede del SENA a recibir sus clases en la carrera que cursa sobre Tecnología de Gestión Integral de la Calidad en el Trabajo.

Ese día iba con una amiga, cuando las cámaras de seguridad de un barrio de Manizales, captó el momento en que un hombre con tapabocas le rocía una sustancia corrosiva en su cabello.

Estupefacta, voltea a mirar y ve al agresor escapar por entre las calles. “No sabría decir qué pasó. Mi recuerdo es ver el piso lleno de pegante (boxer). Me mandé las manos a la cabeza, inicialmente pensé que era un huevo o algo así, cuando sentí el olor fuerte me empecé a marear. Sentía que me quemaba la cabeza, me ardían los ojos y me dio vómito”, narró al medio local, La Patria.

Un tarro de solución (boxer) le echaron sobre su cabeza a una joven universitaria de #Manizales. Hoy denunció a su agresor y pide que ayuden a encontrarlo. Atentos a lo que @PoliciaMzales informe sobre la investigación.@ColombiaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/BQ0lIvsQ6d — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) September 20, 2022

Sobre el atacante

Marisol de 21 años es oriunda del municipio de La Merced, Caldas. Llegó a la ciudad en febrero de este año para cursar sus estudios de manera presencial.

Sobre el agresor, dice que no lo conoce, sin embargo, la venía acosando hace un par de días. “Él me venía siguiendo hace 20 días. Yo lo empecé a ver rondando por el sector y lo reconocí cuando sucedieron los hechos. No sé si alguien lo mandó. Ahora estoy a la espera de la investigación porque siento miedo e inseguridad”, dijo la estudiante a El Tiempo.

Su estado de salud

El día en que ocurrió el hecho, la víctima se devolvió a su casa y en el baño intentaron quitarle el pegante de su cabello. Fue entonces que minutos después empezó a presentar síntomas como un fuerte dolor de cabeza, por lo que decidieron ir a urgencias.

En el Hospital los médicos la evaluaron para saber si tenía quemaduras y le dijeron que puede tener una inflamación cerebral. “Ese día sentía que se me quemaba la cabeza, un ardor insoportable (...) He tenido Dolor de cabeza, ardor en los ojos. Prácticamente, la mitad de mi cabello lo he perdido. Son síntomas que aún no se me quitan, pese a los medicamentos que me enviaron en la EPS”, relató a Revista Semana.

Cuando se devolvió a su hogar, con cepillos, champú y aceite, sus compañeras empezaron a quitarle los residuos. “El cuero cabelludo lo tenía muy rojo”, dijo una de sus amigas a La Patria.

La denuncia

Marisol Bedoya ya interpuso la respectiva denuncia este martes ante la Fiscalía General de la Nación, “para que puedan dar con la captura del responsable, que hasta ahora no sé por qué cometió esto contra mí”, señaló a Semana.

Sin embargo, dice sentir miedo e inseguridad pues no sabe si esto pueda volver a suceder. “La verdad qué peligro en el que estamos expuestas las mujeres, qué tal donde me hubiese hecho algo peor”.

Qué vida voy a tener de aquí en adelante con lo que le hicieron a mi hija. El sueño de ella es seguir estudiando, pero con esto no sé. Estoy muy preocupada”, dijo su mamá, María Luceida Bedoya, al medio local de Manizales.