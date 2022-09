Álex Flórez terminó su incapacidad y no ha regresado al Congreso ¿qué pasa?

Enfermedad general, habría sido el motivo por el cual un médico psiquiatra entregó una incapacitación al senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, que lo terminó ausentando por 15 días del Congreso de la República. Pero ahora el senador no regresó a su trabajo tras haberse cumplido los días de incapacitación, por lo que los rumores aumentan.

Tras el escándalo que protagonizó borracho en Cartagena el senador Álex Florez, se convirtió en el centro de la opinión pública, a la cual tuvo que darle explicaciones acotando que tenía serios problemas con el alcohol. El pasado miércoles 21 de septiembre tenía que asistir al órgano legislativo para participar en los encuentros de la Comisión Sexta del Senado, de la cual hace parte y se encarga de tratar temas de comunicaciones, servidores públicos, investigación científica, tecnología, etc.

Sin embargo, se conoce que la Comisión Sexta canceló sus encuentros, por lo que al parecer la agenda de esta semana del senador estaría agotada y por lo cual no se le ha visto nuevamente en el Congreso. Por este motivo, se espera que Flórez se deje volver ver la próxima semana.

El escándalo de Álex Flórez

Al senador le llovieron críticas luego del escándalo que protagonizó y en el cual incluso trató de excusarse diciendo que no estaba funciones, además de acotar que no se arrepentía de lo que había hecho. Poco después salió a pedir disculpas públicas en video mediante sus redes sociales, pero ya era tarde para que miles de colombianos lo criticaran en redes sociales y le pidieran a él y al Pacto Histórico que le quitaran la investidura como senador.

Sin embargo, en el mismo video Flórez aclaró que no abandonará el legislativo y que seguirá trabajando por los derechos de los colombianos, además de someterse a tratamiento para recuperarse del grave problema de alcoholismo que sufre actualmente.

La vicepresidenta Francia Márquez incluso se pronunció sobre el escándalo y comentó que este personaje no debería ser senador. “Él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político”, expresó la alta funcionaria.

Investigan en el Senado a Álex Flórez

Luego del bochornoso acto, la Comisión Ética del Senado de la República, la cual es presidida por el senador John Jairo Roldán, anunció que aperturó una investigación disciplinaria en contra del senador para evaluar lo ocurrido en la madrugada de este viernes en la ciudad de Cartagena. El senador Roldán, del Partido Liberal, explicó que se abrió la investigación a partir de la Resolución 03 del 02 de septiembre del año 2022. Dentro de las sanciones que podría recibir van desde la suspensión del uso de la palabra en las sesiones o incluso la suspensión de su ejercicio legislativo.