“Nos preocupa la reputación de la universidad”: Estudiantes de la Sergio Arboleda

En la mañana de este viernes, el periodista, Daniel Coronell, reveló en W Radio, que el Ministerio de Educación Nacional le prohibió a la Universidad Sergio Arboleda, presentarse más como una universidad acreditada de alta calidad, ante ciertas irregularidades en el centro educativo.

Y ahora, indicó la entidad, deberán elaborar, implementar y ejecutar un Plan de Mejoramiento que deberá ser validado por el Ministerio “encaminado a superar en el menor tiempo posible las causas que dieron origen a la medida”.

Frente a esta decisión, el medio radial citado anteriormente, se desplazó hasta la institución educativa y habló con algunos de los estudiantes. Quienes manifestaron su sorpresa frente a lo ocurrido.

“Realmente me toma por sorpresa porque yo soy beneficiaria de los créditos que da el Icetex y me duele un poco porque no sabría que hacer el próximo semestre, que es mi último semestre”.

Asimismo, se refirió frente a las denuncias en que supuestos profesores vinculados, no asisten al aula de clases y aun así devengan su salario. “Aquí hay un problema y es que están expulsando a profesores que no deberían ser sacados, esos profesores que no dan clases y no tocan temas al respecto y que se aprovechan de otras cosas, a esos sí deberían echarlos y hacer justicia con respecto a esos temas”.

Por otro lado, Valentina Bohórquez, representante de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores, pidió a las directivas se pronuncien ante el anuncio y les brinden una explicación idónea. “Esta acreditación nos afecta y se pone en tela de juicio la educación que estamos recibiendo”.

Mientras que Juliana Cortés Osorio, representante ante el Consejo Académico, le dijo a W Radio, que “nuestra preocupación es por la reputación de la universidad y de nosotros los estudiantes que depositamos la confianza en esta universidad”.