Opiniones encontradas al anuncio de Petro de crear bono para adultos mayores sin pensión

Este martes, 13 de septiembre, el presidente de la República Gustavo Petro se refirió a la Reforma Pensional que adelantará su gobierno. El mandatario aseguró que está encaminada en beneficio de los adultos mayores, para lo que requiere recursos por 1 billón de pesos. Su propuesta consiste en crear un bono para todos los adultos mayores que no son pensionados y que pasen de recibir 80.000 a 500.000 pesos mensuales, recursos que saldrían de los fondos privados.

“A través de un bono, que en lugar de ser de 80.000 pesos pase a ser de 500.000 pesos y haga que el viejo hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero, la cuantía de esos recursos por 3 millones a 500.000 implica una reforma pensional; es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones”, afirmó el presidente.

La noticia ha generado múltiples reacciones en los ciudadanos, hay quienes apoyan la medida y hay quienes la rechazan tajantemente.

“¡Qué bueno! Es plata mucho mejor invertida que en lo que estaba antes. Puentes mal hechos que se caen”, escribió Augusto Quintero.

“Soy adulto mayor, recibo los 80 mil mensuales de auxilio, pero RECHAZO que me den algo a costa del ahorro de mis juiciosos compatriotas que supieron ahorrar para su vejez”, escribió en Twitter Hernando Lugo.

“Petro se quiere robar los ahorros de pensión de los colombianos”, dijo Luis Aviles.

“Como por qué las personas que ahorran con sacrificio para su pensión van a resultar pagando un bono pensional a personas que nunca han pagado? Bien pueda Petro, págueles usted, ya que es tan solidario”, dijo Cecilia M.

Rechazo a la reforma pensional de Petro

“Que alguien del gobierno salga a explicar bien la reforma pensional. Somos millones de colombianos en fondos privados de pensión. ¿Se podría generar una salida masiva de clientes a Colpensiones? Que alguien nos ayude a entender lo que Petro mencionó hoy!”, pidió Natalia Riveros.

“Yo no estoy dispuesto a seguir pagando una pensión para dársela a Petro. Prefiero guardar la plata bajo el colchón”, dijo Diego Méndez.

“Petro le va echar mano a los fondos de Pensión. No que no?”, afirmó Jaime Castellanos.

“Señor Gustavo Petro, los recursos de los fondos privados de Pensión No son suyos ni del Estado, son de los Trabajadores colombianos que los han ahorrado para poder jubilarse o en su defecto cobrar el Bono pensional. No sea atrevido, no perjudique a los Colombianos”, indicó Jorge Luis Aviles.