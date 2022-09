En exclusivo campo de golf: Robo masivo a turistas extranjeros

En un exclusivo campo de golf ocurrió un robo masivo a turistas extranjeros en hechos que ocurrieron este sábado en un resort ubicado en la Zona Norte de Cartagena. Todo sucedió a plena luz del día, en horas de la mañana, cuando ingresó un grupo de atracadores en el área donde queda el hoyo 5.

Los ladrones armados intimidaron a doce personas que estaban jugando en el lugar de nacionalidad india. “Los hicieron acostarse boca abajo y los amenazaron”, afirmaron.

Allí, les robaron dinero y objetos personales. Por fortuna, no hubo heridos y los ladrones les dejaron quedarse con sus pasaportes.

Los afectados se quejaron de la poca seguridad que existe en el lugar. El único guardia de seguridad en la zona reaccionó de forma muy lenta al robo y no pudo detener a los ladrones. De igual forma, la policía tardó varios minutos en llegar tras el llamado de auxilio. “El vigilante oyó y vio a los asaltantes, pero no hizo tiros al aire. Sale corriendo detrás de ellos, pero no les dispara y los atacantes se pierden en el monte”, dijo un testigo al diario El Universal.

De acuerdo al brigadier general Nicolás Zapata Restrepo, comandante de la Policía en Cartagena, ya se individualizaron a dos de los asaltantes y se han ido recuperando algunas pertenecías hurtadas.

Señalaron que los ladrones habrían ingresado al lugar sin permiso aprovechando las zonas enmontadas que hay alrededor del amplio campo de golf.

