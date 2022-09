¿Qué hago con todo el bullying?: Margarita Rosa tras defender a polémica directora del DPS

Una ola de críticas y apoyos ha provocado el nombramiento de la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, que ha estado en el centro de la polémica por dos hechos de la cual la acusan colectivos y organizaciones feministas que se oponen a su posicionamiento en esta entidad. Ahora la actriz Margarita Rosa de Francisco, no se quedó por fuera de la discusión y también se refirió al bullying que recibe.

¿Por qué es polémico el nombramiento de Cielo Rusinque como directora del DPS?

Cielo Rusinque es una abogada constitucionalista y latinoamericanista, master en estudios políticos y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano (CPPL). Apoyó la campaña de este 2022 a la Presidencia del ahora mandatario Gustavo Petro e hizo parte del equipo de empalme en la cartera de Hacienda para la nueva administración.

El nombramiento de esta mujer como nueva directora del DPS ha levantado las críticas de organizaciones feministas que recordaron las veces en las que Rusinque estuvo del lado de Hollman Morris en su campaña a la Alcaldía de Bogotá, acusado de violencia intrafamiliar por su exesposa y además hizo parte del equipo de defensores del profesor Fabián Sanabria, acusado por el delito de acoso sexual contra un estudiante.

Adicionalmente, estas organizaciones han hecho un llamado a que no se embolate el Ministerio de la Igualdad, entidad que fue bandera de la campaña de Petro a junto a la vicepresidenta Francia Márquez, para subsanar las desigualdades que hoy aquejan al país y en las que el manejo de las carteras que asume Rusinque representan una importante ficha clave.

¿Qué dijo Margarita Rosa?

La actriz Margarita Rosa de Francisco es muy activa en sus redes sociales, en donde también comparte opiniones políticas, y no se quedó por fuera del debate, pues a pesar de que muchas mujeres feministas han salido a criticar el nombramiento de Rusinque, otras han salido a defenderlo, como en su caso.

“Acompañando desde aquí a @cielo_rusinque. Harás una gestión impecable. Que esa sea tu mejor respuesta. Mujeres, que “defender el feminismo” no equivalga a linchamiento, y menos el de una de nosotras”, fue la opinión de la actriz por medio de sus redes sociales. Como es natural en la web, muchos criticaron que opinara de esta forma y decidiera manifestar su apoyo a Rusinque, manifestándole desilusión por su pensamiento.

Luego de ello, Margarita Rosa también se refirió al bullying que recibe en redes sociales, preguntando qué hacía con él, además de sugerir que ya no daba un peso por su reputación. “Volví. ¿Y yo qué hago con todo el bullying que me hacen a mí? Me toca aguantar como leona (del 8 de agosto). Ahí les dejo mi reputación para que terminen de estrujarla. No doy ni un peso por ella. Así que háganle. Ahora sí, chao. Los amo”, dijo.