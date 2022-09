(Video) Burla de canal internacional a mujer que pide dinero para operarse los senos

Con el paso de los días no se hizo esperar la burla de un canal internacional a mujer que pide dinero para operarse los senos. Los periodistas del Unicanal en Paraguay le dedicaron una nota y un contenido a esta joven que pide dinero en las calles de Barranquilla para hacerse este tratamiento estético. “No es porque tiene hambre, no es porque la madre sufre en cama, no es porque necesite medicamentos. No, ella está pidiendo dinero en la calles para operarse los senos”, dice unas de las presentadoras del canal.

En medio de burlas y risas esta conductora reitera que “¿por qué no lo había pensado antes?” y así hallar una mejor forma para recaudar dinero. Incluso especularon sobre cuánto dinero le darían a la mujer para llegar a su meta.

¡INSÓLITO!



📍Una mujer hizo un peculiar pedido en Barranquilla.



PIDIÓ DINERO en la calle, no por hambre, no porque necesita medicamentos, sino porque necesita operarse los seños.



— Unicanal (@Unicanal) September 9, 2022

El caso de la joven que pide dinero para operarse los senos

En una de las principales vías de Barranquilla en la 44 con 74 una joven tomó la decisión de hacer un cartel para obtener los fondos que necesita para realizarse un procedimiento estético.

Con un cartel, la joven se paseó en esta vía para que conductores y transeúntes se conmovieran con su sincera petición y así poder recaudar, de una manera bastante particular, los recursos de la operación de sus senos.

En redes sociales se viralizó la imagen. Muchos preguntaban sobre la identidad de la mujer “para ayudarle” con su causa.

Después se dio a conocer el nombre de la mujer identificada como Valery Bujato, una creadora de contenido para redes sociales.

La cuenta de Instagram de Butajo cuenta con más de 70.000 seguidores. Sin embargo, también se dudó sobre el sentido de la recolecta o si se trató de una broma o experimento social.

Esta cirugía en Colombia tiene un costo aproximado entre $7.000.000 y $10.000.000, dependiendo del tipo de prótesis. ¿Logrará su meta?