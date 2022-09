Qué bocota: conductor de bus se agarró a ‘madrazos’ con pasajera en Barranquilla

Los casos de intolerancia en los sistemas de transporte público de las ciudades de Colombia y de América Latina son comunes y rápidamente toman popularidad en redes sociales. Un nuevo caso de intolerancia se presentó en medio de un bus de transporte público del sistema de Barranquilla, en donde una pasajera y un conductor se atacaron a ‘madrazos’.

Los hechos se presentaron dentro de un bus de transporte público de la ciudad en el cual iban pocos pasajeros. Otra persona que iba en el bus, de pronto se dio de cuenta de que una de las pasajeras estaba discutiendo con el conductor de bus, por lo que comenzó a grabar.

De allí, en el video, se puede observar y escuchar la cantidad de insultos alarmante que utilizaron ambos para discutir. La pasajera lo insulta en el video y el conductor, desde su puesto, mientras sigue conduciendo también le lanza malas palabras. “Mierda habla usted y su casa, hijueputa”, le respondió la mujer al conductor cuando él le dijo que “habla mierda”.

Incluso, los insultos llegaron a escalar tanto, que el conducto le pidió a la mujer que se bajara del vehículo. “No me voy a bajar porque no me da la gana”, le responde la mujer. “Entonces cállese la hijueputa jeta”, es la respuesta del conductor.

Ambos molestos, se siguen insultando y los hechos generaron una gran cantidad de reacciones. De hecho, el conductor también emite algunas afirmaciones y ofensivas con tono machista. “A montársela a su marido”, dice. Mientras que la mujer le pide respeto, “si no le gustó bájese”, también señala. Además, al siguiente insulto el conductor responde “más malparida la perra que la vomitó a usted”.

Sin duda, los videos que se hacen virales sobre este tipo de situaciones muestran el grado de intolerancia al que pueden escalar algunas situaciones. Por fortuna, en el hecho no se evidenció que la discusión pasara a un contacto físico, pero muchas veces este tipo de situaciones trascienden hasta terminar en tragedias.