El escueto mensaje con el que Gustavo Petro lamentó la muerte de la Reina Isabel II

Gustavo Petro, presidente de la República, se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un escueto mensaje sobre la muerte de la Reina Isabel II, que se registró este jueves, 8 de septiembre. El mandatario espero varias horas después para pronunciarse por uno de los hechos más significativos de la historia mundial.

“Me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la Reina Isabel II, símbolo de unión para el pueblo británico”, escribió a través de su cuenta personal.

Me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la Reina Isabel II, símbolo de unión para el pueblo británico. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2022

Reacciones por breve mensaje de condolencias de Petro a Inglaterra

Ante las breves palabras del mandatario, varios usuarios de internet se han pronunciado.

“Tengan dos pizcas de dignidad ojo, si no hubieras dicho nada hasta es mas diplomático...”, “My president, hubieras retuiteado y puesto x2 y ya entendíamos que no querías escribir mucho sobre el tema”, “Colombia se manifestó hace horas, Gracias Iván Duque” y “Ufff, tenía miedo de que le diera rt a algún argentino celebrando la muerte de la reina”.

“Acertado pronunciamiento señor presidente, por favor no diga nada más”, “Me imagino su tristeza, cómo eran afines en cuanto a ideologías, me gusta la gente que calladito se ve mejor y no con hipocresías, ser uno mismo es lo que yo más admiro”, “Gustavito no tienes que fingir. Para el resto de mundo no se un símbolo de unión y vos lo sabes” y “Uff, respiren. Pudo haber dicho cualquier barbaridad. La reina de los oligarcas, opresores, élites oligarcaopresoras, etc”.

La muerte de la Reina Isabel II

La Familia Real informó oficialmente el fallecimiento de la Reina Isabel II tras tener un delicado estado de salud en el que se encontraba según indicó una previa comunicación oficial por parte del Palacio de Buckingham.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, fue el comunicado que emitió la Familia Real a través de su cuenta oficial de Twitter.

Con el fallecimiento se activa la Operación Puente de Londres, en la que la primera ministra, Elizabeth Truss, se encarga de activar el protocolo que le espera al Reino Unido en las horas y días posteriores al fallecimiento de la monarca.