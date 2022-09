Como un niño desconsolado lloró este perrito al ser abandonado por sus dueños

Definitivamente los animales no necesitan hablar para expresar sus sentimientos y prueba de ello es este video que se hizo viral en TikTok al ver la forma en la que un perro llora desconsoladamente al verse solo y abandonado en una calle, pues sus dueños lo dejaron ahí.

El perrito, al ver que no conocía a nadie a su alrededor, empezó a llorar como un niño chiquito. Además del sonido (que era igual al del llanto de una persona), su cara de angustia causó gran tristeza y preocupación entre quienes estaban cerca.

El video se hizo viral en redes sociales, pero no hay información del lugar donde ocurrió o qué pasó con la mascota abandonada después de esto. Sin embargo, todo el que ve la reacción del animalito también llora.

Pero no solo eso, en la publicación aparecen miles de reacciones y comentarios de la gente, algunos de ellos indignados por no ofrecer ayuda al canino. “Y el o la hp que lo está grabando, en lugar de atenderlo y cuidarlo, necesita primero hacer un vídeo dónde se evidencia el sufrimiento para ganar likes y seguidores, no sé quién es más hijueputa”, se lee en uno de los comentarios en Twitter.

Definitivamente, podría decirse que de todos los videos que se hacen virales normalmente, la mayoría pertenecen a un animal haciendo algo gracioso o tierno. Así ocurrió hace poco con el caso de un perrito que se volvió viral por llorar cuando están a punto de aplicarle una inyección. Obviamente, el perrito se veía con mucho miedo por lo que le estaban haciendo, pues es un bebé que pareciera estar aplicándose una inyección de rutina y a pesar de que la veterinaria trató de hablarle para que se calmara, no lo logró.

En todo caso, estas grabaciones terminan afectándolo a uno más que cualquier orea cosa: