Ladrones se llevaron las sillas de comedor comunitario que beneficia a más de 250 adultos mayores

Un comedor comunitario ubicado en Valledupar, Cesar, recibe a cerca de 250 adultos mayores de los barrios: La Nevada, Bello Horizonte, Campo Romero, Villa Yanet, Villa Consuelo y otros sectores aledaños, para brindarles ayuda alimentaria.

Sin embargo en la madrugada del pasado viernes, su directora denunció al medio local ‘El Pilón’ que habían sido víctimas de hurto, cuando ladrones ingresaron a la fuerza al lugar, violentando la seguridad del portón y llevándose así el inmobiliario, además de elementos de la cocina.

“En la madrugada del viernes me llamaron a avisar que los ladrones habían entrado a robar las 120 sillas de los abuelos. Es algo muy impresionante lo que pasó acá porque es un comedor que ha salido adelante brindando atención a estas personas que aquí son felices”, denunció Claudia Gómez.

Ahora los adultos mayores que no solo reciben alimentos, que según líderes de la comunidad no suple “su necesidad alimentaria”, si no que allí encuentran un espacio de distracción y entretenimiento con sus compañeros en beneficio de su salud mental, no podrán asistir y contar con un espacio adecuado a causa del hurto.

Cuenta de ello, fue comunicado por William Mora, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Divino Niño, quien además instó a los habitantes para que brinden información a las autoridades sobre la identidad de los presuntos responsables.

“Pedirles a la comunidad en general que tengan sentido de pertenencia con este lugar que es en beneficio de nuestros adultos mayores; así mismo, solicitarles a los residentes del sector que nos ayuden con esta investigación porque queremos saber quiénes son los responsables del hurto”.

Asimismo, el edil de la comuna Cinco, César Ahumada, en entrevista con el mismo medio regional, le solicitó a la Gobernación del Cesar que atiendan este comedor comunitario y mejoren las adecuaciones. “Le solicitamos a la Gobernación que adecúe mejor el lugar porque hace falta mayor ventilación, asimismo, adecuar las condiciones de los baños para los abuelos con discapacidad”.

Hasta el momento la Policía de Valledupar no se ha pronunciado sobre lo sucedido, ni tampoco si está realizando una investigación para dar con el paradero de los señalados delincuentes.