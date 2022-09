Transmilenio: por manifestación en la Caracas con 22 los buses se están desviando

Este jueves, 1 de septiembre, se reporta una manifestación en la avenida Caracas con calle 22 que está generando congestión en el servicio de Transmilenio y la necesidad de que los buses se tengan de desviar al carril mixto para poder circular.

Puede leer: Bogotanos comienzan a colarse en Transmilenio desde las 3:30 AM aunque el servicio empieza a las 4:00

A través de su cuenta oficial de Twitter, Transmilenio informó la situación que se está presentando en estos momentos con el servicio debido a una manifestación que está bloqueando la Caracas.

Manifestación en la Caracas bloquea paso de Transmilenio - tomada de Twitter Tránsito Bogotá (Foto: Tomada de Twitter @BogotaTransito, 1/09/2022)

#TMahora (6:45 a.m.)



Reporte de manifestación en sector de la calle 22 con Avenida Caracas. Comerciantes del Barrio Santa Fe, invaden carril exclusivo. Preparamos desvío a carril mixto pic.twitter.com/rrQ7FjwByT — TransMilenio (@TransMilenio) September 1, 2022

La empresa informó que por la manifestación “se activa desvío de la flota en Calle 26, cra 10, calle 6ta en ambos sentidos. Se pierde Calle 22, Calle 19, Jiménez y Tercer Milenio. Adicionalmente las rutas HK54 y LK10 desvían por la calle 6 y la NQS”.

El reporte de los usuarios del Transmilenio

Los usuarios del servicio han reportado retrasos, demoras y congestión en diferentes puntos de la ciudad.

“Los buses que van por la calle 13 no se mueven. Hay desvíos y los conductores no saben?”, “Muchas personas necesitan ir a sus trabajos otros a estudiar y nos están bajando de los Transmilenio!”, “Son como 10 personas parados haciendo nada y está TODA LA CARACAS BLOQUEADA, como carajos permiten eso?”, “Uno sale de trancón en trancón. Hay que salir con 4 de anticipación para llegar al trabajo. Que pereza” y “También hay gran congestión caracas desde la 40 sur y no informan nada”.