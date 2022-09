Con nueva botella Sprite le apuesta a la sostenibilidad y al fortalecimiento de los recicladores

La bebida gaseosa Sprite, de Coca Cola, cambió el color verde de su tradicional botella por el transparente, con el propósito de cumplir la estrategia de sostenibilidad de la compañía a nivel mundial, que es lograr un mundo sin residuos y que busca que en el 2030 pueda recoger el equivalente del 100% de los envases que se ponen en el mercado.

Daniela Puerta, gerente de asuntos públicos, comunicaciones y sostenibilidad de Coca Cola Colombia, explicó que con el propósito de lograr el objetivo, la empresa desarrolla proyectos que aumenten la recolección y ajustes en los diseños de las botellas.

“Tenemos distintas iniciativas de cambio de diseño y esta es una muy importante. Este cambio de diseño es específica con Sprite, porque había sido icónico el color verde en su botella, por un tema de mercadeo, pero hoy está por encima el tema de la sostenibilidad, por eso a nivel global decidimos cambiar el envase a botella transparente porque es más fácil de reciclar”, explicó la ejecutiva.

El tener una botella transparente permite que el trabajo para los recicladores sea más sencillo y represente un beneficio comercial. “La mayoría de las botellas son transparentes. La botella verde, aunque se podía reciclar, solo se podía hacer con otros plásticos u otro PET del mismo color, por lo que es muy difícil de encontrar. No se puede mezclar porque cambia el color. La botella transparente lo que permite es tener mayor perfil de reciclabilidad, que es que se pueda combinar con cualquier otro tipo de botellas y poder generar la resina reciclada para incorporar en las botellas o en otras cosas”, agregó la directora.

Sprite es la marca enfocada en los jóvenes y la que está siempre a la vanguardia de lo que las nuevas generaciones desean, “la marca mantiene ese espíritu y su identidad joven. El sabor no cambia, sigue siendo el mismo, solo cambia el envase”.

La redignificación del oficio del reciclador

Por su parte, María Smith Gil, representante de los recicladores de Bucaramanga, destacó la importancia de este cambio y explicó que todavía las personas tienen confusión con los elementos que se pueden reciclar.

“Hay elementos que sí son reciclables como: el cartón, pero no cuando está sucio con grasa, como las cajas de la pizza; toda clase de papel, metales, todas las botellas de plástico, aunque algunas por su color tienen mayor problema para que se puedan comercializar, pero todas son aprovechables; las bolsas plásticas, las que se pueden estirar, mientras que la que no se rompen no son reciclables, como es el caso de las de los empaques de las papitas, los chitos, las galleticas; así como algunos empaques de la comida para mascotas”, explicó María.

María ha dedicado toda su vida a reciclar, un oficio que muchas veces es señalado de ser practicado por habitantes de calle. “Una cosa es habitante de calle y otra el reciclador de oficio, que es el que se gana el sustento de su familia diariamente por medio de esta labor. Nosotros tenemos que meter la mano en la bolsa de la basura porque no hay cultura de reciclaje. Entonces, para poder recoger la cantidad de materiales que necesitamos para sobrevivir nos toca meter la mano a la bolsa de la basura”, afirmó.

Como representante de los recicladores cuenta que han hecho un arduo trabajo para crear confianza en la ciudadanía. “Siempre relacionan recicladores con habitantes de calle o con delincuencia y esto no es así. Nosotros hemos demostrado que los recicladores somos trabajadores honestos, que hacemos una labor muy importante y nos hemos ganado la confianza gracias al compromiso que hemos tenido”, puntualizó.

Centro de Acopio de botellas reciclables

En Bucaramanga se encuentra uno de los centros de acopio de las botellas que se requieren para iniciar el proceso de reciclaje, del cual se logran extraer fibras que luego se convierten en prendas de vestir, nuevas botellas, ladrillos u otro tipo de productos.

“En Ekored le damos apoyo al crecimiento de toda la red de recolección. El centro de acopio se abrió en diciembre y de inmediato se empezó a ejecutar Reciclave Santander un proyecto con Coca Cola que se encarga de fortalecer toda la red de recolección entregando motocarros, prensas e incluso, hemos ayudado a proveedores para que puedan comprar sus camiones o vehículos y se les ha entregado dotación”, explicó Katherine Prada, administradora del centro de acopio Ekored.

Desde el centro de acopio se han enviado a la planta procesadora en Antioquia más de 300 toneladas de botellas de plástico

