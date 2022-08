¿Alistándose para la Presidencia? Rodolfo Hernández quiere ser gobernante y no legislador

En varias oportunidades Rodolfo Hernández ha hablado de la intención de aspirar a la Gobernación de Santander y para eso tendría que renunciar a su cargo en el Senado. Ahora, al parecer, ya es definitivo y la fecha para salir del Congreso está cerca.

Según dijo Hernández a Caracol Radio, en sus planes está lanzarse a la Gobernación de Santander y para eso debe renunciar antes del 29 de octubre. Después de esta fecha podría quedar inhabilitado.

Lo que dijo el excandidato es que no se amañó en el Congreso porque no es un hombre parlamentario. Según lo que dejó claro, a él le gusta gobernar.

“Sí, lo estoy pensando porque yo no me siento a gusto en el Congreso, no soy parlamentario. No tengo esa virtud, no tengo esa paciencia”. dijo.

Y luego agregó: “Al colombiano le gusta elegir al ladrón, yo logré 4′500.000 sin comprar un solo voto.... Todo sigue igual no tienen vergüenza y haciendo reformas tributarias para que hagan lo mismo”, hablando de los votos que alcanzó en la primera vuelta presidencial.

